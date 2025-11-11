Évolution du prix neuf du Honda Dax 50 cc au fil des années

Un chiffre ne ment jamais : 1972, année du premier Dax 50 cc vendu sur le sol français, et déjà, la petite Honda bouscule les codes du marché. Le prix neuf de ce deux-roues, aujourd’hui encore, échappe à toute logique gravée dans le marbre de l’industrie motocycliste. On observe des variations soudaines, des envolées, des stagnations, qui racontent une histoire à part, loin des sentiers balisés de l’amortissement classique ou de l’inflation mécanique.

À chaque époque, certains millésimes du Dax 50 cc réservent des surprises tarifaires. Parfois, un changement de réglementation, une série limitée ou une évolution technique vient chambouler la donne. Pour les collectionneurs ou les passionnés, ces mouvements de prix sont autant de jalons d’une trajectoire hors-norme, où l’émotion et le contexte pèsent aussi lourd que la mécanique.

Le Honda Dax 50 cc, une moto emblématique qui traverse les générations

Dès la fin des années 60, le Honda Dax s’est taillé une place à part dans l’univers des mini-motos. À la fois utilitaire et objet de culte, ce deux-roues signé Honda a traversé les décennies sans jamais perdre son identité. Son cadre en forme de T, ses lignes compactes et son moteur monocylindre 4 temps hérité du Super Cub ont fait de lui une silhouette familière sur les routes du Japon, de l’Europe et des États-Unis.

Le Dax, c’est un peu le couteau suisse des mini-motos. Il rassemble autour de lui une communauté vivante : des collectionneurs, des jeunes avides de mobilité, des passionnés de mécanique, mais aussi tous ceux qui restent attachés à l’esprit convivial de la marque. Entre forums dédiés, rassemblements et clubs locaux, il fédère bien plus qu’une simple clientèle, il crée une famille.

En France, le Dax 50 cc a rapidement conquis les citadins comme les ruraux. Son gabarit réduit, sa maniabilité et sa légèreté font mouche auprès de ceux qui cherchent un moyen de transport simple mais fiable. La gamme s’est diversifiée au fil du temps (50cc, 70cc, 90cc, 125cc), mais le Dax 50 cc demeure le modèle emblématique, celui qui vient d’emblée à l’esprit quand on parle de cette saga.

Ce succès s’explique aussi par la capacité du Dax à traverser les générations. Il n’est pas rare de voir un père et son fils, voire trois générations, réunis autour du même exemplaire lors d’un rassemblement. Plus qu’une moto, le Dax est devenu un trait d’union, témoin de l’évolution des usages et, souvent, du patrimoine familial.

Quelles différences entre le ST50, le ST125 et les autres modèles Dax ?

Comprendre la famille Dax, c’est saisir ce qui distingue le ST50, le ST125 et les autres variantes. Le ST50, né en 1969, mise sur la simplicité mécanique : moteur 4 temps de 49 cm³, boîte semi-automatique à trois vitesses, embrayage centrifuge, fourche télescopique et freins à tambour. L’idée ? Offrir un deux-roues robuste, accessible à tous, aussi à l’aise en ville qu’à la campagne.

Le ST125 Dax, apparu en 2022, fait entrer la gamme dans une nouvelle ère. Basé sur le MSX125 Grom, il intègre un moteur de 124 cm³, l’injection électronique, une boîte manuelle à quatre vitesses et, parfois, l’ABS. Éclairage LED, frein à disque à l’avant, tableau de bord digital : le confort et la sécurité montent d’un cran, sans pour autant trahir l’esprit Dax.

Entre ces deux extrêmes, Honda a décliné le Dax en plusieurs cylindrées et configurations : ST70, ST90 Mighty Dax, CY50 Nauty Dax. Chacun propose une combinaison différente, que ce soit la puissance, le type de boîte, les équipements ou même certains éléments de design. Cette diversité traduit une adaptation constante aux attentes des marchés, des lois, des usages, sans jamais renier l’ADN du modèle d’origine.

Modèle Cylindrée Boîte Caractéristiques ST50 Dax 49 cm³ Semi-automatique 3 rapports Fourche télescopique, frein tambour, carburateur ST125 Dax 124 cm³ Manuelle 4 rapports Injection, ABS, LED, frein à disque, Euro 5+ ST70/ST90/CY50 70-90 cm³ Semi-auto ou manuelle Variantes d’équipements et de finitions

Ce foisonnement de versions a permis au Dax de toucher un large public. Que l’on recherche l’authenticité, la performance, ou simplement un moyen de déplacement original, il existe toujours un Dax pour répondre à cette envie. Cette richesse, on la retrouve aussi bien chez les passionnés de mécanique que chez les collectionneurs attentifs à la moindre évolution de la gamme.

Le tarif neuf du Honda Dax 50 cc n’a jamais dessiné une courbe régulière. Dans les années 70, le Dax vise une clientèle jeune, urbaine, en quête de mobilité simple : son prix reste accessible, dans la fourchette basse des deux-roues de petite cylindrée. Avec le temps, tout change. La rareté du modèle, la montée de la demande chez les collectionneurs, la spéculation et la prolifération de copies venues de Chine (Skyteam, Jincheng, Zhenhua) bouleversent le paysage tarifaire.

En France, deux dynamiques cohabitent. D’un côté, le Dax Honda d’origine voit son prix neuf s’envoler, poussé par l’engouement et la nostalgie. De l’autre, les répliques, neuves, garanties constructeur et souvent proposées avec des solutions de financement, restent largement sous les 2000 euros. Lors de ses dernières commercialisations officielles, un Dax 50 cc Honda neuf pouvait dépasser allègrement les 3000 euros, là où une Skyteam neuve se positionne autour de 1500 à 1800 euros.

Le tarif neuf dépend aussi de l’année de fabrication, du pays d’origine, mais aussi du niveau de personnalisation ou des options techniques choisies. La spéculation, alimentée par la ferveur de la communauté Dax, peut faire bondir les prix sur certains modèles rares, surtout s’ils sont dans un état d’origine quasi parfait. À l’inverse, les copies séduisent par leur prix, mais n’atteignent ni le niveau de finition, ni la reconnaissance que confère un vrai Dax Honda auprès des connaisseurs.

Facteurs à connaître pour comprendre les variations de prix et bien choisir son Dax

Pour décrypter les écarts de prix du Honda Dax 50 cc, il faut s’intéresser à plusieurs paramètres qui dépassent la simple loi de l’offre et la demande. La personnalisation et l’accès aux pièces détachées jouent un rôle de premier plan. Les passionnés sont nombreux à éplucher les catalogues Takegawa, Kitaco ou Daytona, à chasser la pièce rare ou la bonne combinaison technique. Chaque accessoire, du pot d’échappement à la jante, influence la valeur d’un Dax, qu’il soit neuf ou restauré.

L’état du véhicule, la rareté du modèle, la provenance (Japon, Europe), tout compte. Un Dax jamais restauré, d’origine, attire les collectionneurs et peut voir son prix grimper en flèche. Un modèle équipé de pièces tuning récentes séduira plutôt ceux qui veulent se démarquer, quitte à sacrifier un peu d’authenticité.

Voici les critères qui pèsent sur le marché du Dax :

: le choix des équipements, la qualité de l’assemblage et la rareté de certains accessoires peuvent faire grimper la facture. Pièces détachées : la facilité à trouver des pièces, leur origine (constructeur ou adaptable), leur compatibilité avec différents millésimes sont des éléments déterminants pour la valorisation.

La communauté Dax, très active, contribue aussi à modeler les prix. Les échanges sur les forums spécialisés, les conseils entre passionnés et la multiplication des rassemblements renforcent la cote du modèle d’origine. À côté, l’arrivée des répliques venues de Skyteam ou Jincheng rebat les cartes mais ne détrône jamais l’original, qui conserve une place à part dans le cœur des amateurs.

Au bout du compte, le Dax 50 cc continue de faire vibrer une génération après l’autre. Sa cote, inclassable, mêle histoire, technique et passion. Et si la prochaine envolée tarifaire survenait demain, lors du lancement d’une nouvelle édition ou à la faveur d’une découverte inattendue ? La légende, elle, ne faiblit pas.