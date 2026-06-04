Conseils pour choisir la capacité de votre lave-linge

La capacité nominale inscrite sur la fiche technique d’un lave-linge correspond à une charge maximale en coton, mesurée selon un protocole normé. Ce chiffre ne reflète pas la réalité d’un tambour rempli de synthétique, de laine ou de linge mixte. Choisir la bonne capacité exige de raisonner en charge utile réelle, pas en kilogrammes théoriques.

Capacité nominale et charge utile : deux notions distinctes pour votre lave-linge

La capacité affichée sur l’étiquette énergie est obtenue avec un programme coton à pleine charge. Sur un cycle synthétique, la charge recommandée descend souvent de moitié. Un tambour affiché à 8 kg n’accepte donc que 3 à 4 kg de vêtements synthétiques pour un lavage correct.

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Nous observons que la plupart des foyers ne lavent pas exclusivement du coton. Draps en microfibre, vêtements de sport, textiles techniques : ces matières occupent davantage de volume pour un poids plus faible. La capacité réelle dépend du programme sélectionné, pas du chiffre imprimé sur la façade.

Les nouvelles étiquettes énergie européennes ont renforcé ce point en indexant la performance sur l’eco programme plutôt que sur la seule capacité nominale. Un tambour surdimensionné qui tourne à moitié vide sur un cycle rapide consomme plus d’eau et d’énergie par kilogramme de linge lavé qu’un tambour plus petit correctement rempli. Avant de comparer les modèles, identifier le meilleur lave-linge fait pour vous passe d’abord par l’analyse de vos cycles réels, pas de votre foyer théorique.

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Fréquence de lavage et type de textile : les vrais critères de capacité

Les guides classiques proposent un tableau par taille de foyer. Cette approche ignore deux paramètres déterminants : la fréquence de lavage et la composition du linge.

Un couple qui lave tous les deux jours n’a pas le même besoin qu’un couple qui accumule le linge sur une semaine. De même, un foyer avec enfants en bas âge génère des charges fréquentes mais légères (bodies, bavoirs), tandis qu’un foyer avec adolescents produit des charges lourdes et volumineuses (jeans, sweats, serviettes de sport).

Ce que le poids du linge ne dit pas

Un jean pèse entre 700 g et 1 kg. Une couette synthétique simple remplit un tambour de 8 kg à elle seule, pour un poids d’environ 2 kg. Le volume du textile compte autant que son poids dans le choix d’une capacité.

Nous recommandons de raisonner par type de charge récurrente :

Charges quotidiennes légères (sous-vêtements, t-shirts, vêtements enfants) : un tambour de 7 kg suffit, même pour une famille de trois personnes qui lave souvent

Charges mixtes hebdomadaires (draps, serviettes, vêtements courants) : un tambour de 8 à 9 kg offre la polyvalence nécessaire sans surdimensionnement

Charges volumineuses ponctuelles (couettes, rideaux, vestes matelassées) : seul un tambour de 10 kg ou plus permet un brassage correct de ces pièces

Le piège fréquent consiste à dimensionner le lave-linge sur la charge la plus volumineuse alors qu’elle ne représente qu’un ou deux lavages par mois. Mieux vaut une capacité adaptée aux charges quotidiennes et recourir ponctuellement à une laverie pour les pièces hors format.

Lave-linge hublot ou chargement par le dessus : impact sur la capacité réelle du tambour

Le type de chargement modifie le volume intérieur exploitable à encombrement extérieur comparable. Un lave-linge hublot standard mesure 60 cm de large. Un modèle à chargement par le dessus se contente de 40 à 45 cm, ce qui réduit mécaniquement le diamètre du tambour.

Un top à 6 kg lave effectivement moins qu’un hublot à 6 kg sur les textiles volumineux, car la géométrie du tambour limite le brassage des pièces larges. Pour les textiles légers, la différence reste négligeable.

Contrainte d’espace et capacité : le compromis à connaître

La tendance récente du marché pousse vers des modèles compacts pour petits logements. Ces machines, souvent limitées à 45 cm de profondeur, affichent des capacités de 6 à 7 kg. Le compromis est réel : la profondeur réduite limite le volume du tambour, et la consommation d’eau par cycle rapporté au kilogramme de linge augmente sur les petits modèles.

Pour un studio ou un deux-pièces occupé par une ou deux personnes, ce compromis reste acceptable. Au-delà, nous déconseillons de descendre sous 7 kg : le nombre de cycles hebdomadaires augmente, ce qui annule le gain de place par une surconsommation d’eau et d’électricité.

Lave-linge séchant : une capacité de séchage toujours inférieure

Sur un lave-linge séchant, la capacité de séchage représente généralement la moitié de la capacité de lavage. Un modèle affiché à 9 kg en lavage ne sèche correctement qu’environ 5 kg de linge.

Ce décalage oblige à retirer une partie de la charge entre les deux cycles ou à accepter un séchage inégal. Le lave-linge séchant impose de dimensionner la capacité sur la phase de séchage, pas sur le lavage, si vous comptez enchaîner les deux sans intervention.

En pratique, un foyer de deux à trois personnes qui souhaite laver et sécher en un seul cycle doit viser un modèle d’au moins 9 kg en lavage pour disposer d’une capacité de séchage exploitable.

Essorage et programmes eco : leur lien avec le choix de capacité

La vitesse d’essorage, exprimée en tours par minute, n’est pas un critère indépendant de la capacité. Un essorage élevé sur un tambour sous-chargé crée un balourd qui accélère l’usure des roulements et génère du bruit.

Les programmes eco, devenus la référence pour l’étiquette énergie, allongent la durée de cycle pour réduire la température et la consommation. Sur un tambour surdimensionné tourné à demi-charge, ces programmes perdent en efficacité : le rapport eau/linge n’est plus optimal, et le temps de cycle s’allonge sans gain proportionnel de propreté.

Un tambour rempli aux deux tiers offre le meilleur compromis entre efficacité de lavage, consommation d’énergie et qualité d’essorage

Un tambour chargé à moins de la moitié dégrade la performance du programme eco et augmente l’usure mécanique

Un tambour tassé au maximum empêche le brassage et laisse des zones mal lavées

Choisir la capacité revient à cibler le volume qui sera rempli aux deux tiers lors de la majorité des cycles. C’est cette donnée, propre à chaque foyer, qui détermine le bon dimensionnement, bien au-delà du simple nombre de personnes sous le même toit.