Comment réciter duaa Istikhara correctement étape par étape ?

La duaa istikhara est une invocation précise, transmise par le Prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui), que le croyant récite après une prière de deux unités pour demander la guidance d’Allah face à une décision. Le terme istikhara signifie en arabe « chercher le meilleur choix ». Cette invocation ne se récite pas isolément : elle s’inscrit dans un cadre rituel codifié, avec un moment, une posture et une formulation qui conditionnent sa validité.

Réflexion et consultation humaine avant la duaa istikhara

Un écueil fréquent consiste à réciter la duaa istikhara comme une formule isolée, sans travail préalable de réflexion. Des prédicateurs comme Yasir Qadhi et Omar Suleiman rappellent dans leurs conférences que l’istikhara vient après avoir pesé le pour et le contre d’une décision, pas avant.

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Concrètement, cela signifie lister les avantages et les inconvénients de chaque option, puis demander conseil (istishara) à des proches de confiance ou à des personnes compétentes sur le sujet. La prière de consultation avec Allah complète cette démarche humaine, elle ne la remplace pas.

Cette étape préalable change la nature même de l’invocation. Le croyant ne se présente pas devant Allah dans l’attente passive d’un signe, mais après avoir mobilisé sa raison et son entourage. La duaa prend alors tout son sens : elle demande à Allah de faciliter ce qui est bon et d’éloigner ce qui est nuisible, une fois le terrain de la réflexion défriché.

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Salat istikhara : déroulement de la prière de deux unités

La salat istikhara est une prière surérogatoire de deux rakat (unités de prière). Elle se prie comme n’importe quelle prière volontaire, avec les mêmes conditions de validité : ablutions, orientation vers la qibla, couverture de la awra.

Formuler l’intention (niyya) dans le cœur de prier deux rakat pour l’istikhara, sans la prononcer à voix haute.

Accomplir la première raka avec la Fatiha suivie d’une sourate au choix, puis la prosternation et les gestes habituels.

Accomplir la seconde raka de la même manière, puis terminer par le tashahoud et le salam.

Réciter la duaa istikhara juste après le salam, en nommant explicitement l’objet de la consultation.

Aucune sourate spécifique n’est imposée pour ces deux rakat. La Fatiha est obligatoire (comme dans toute prière), mais le choix de la sourate complémentaire reste libre.

Texte de la duaa istikhara et formulation de la demande

Le hadith rapporté par Jabir ibn Abdallah (qu’Allah l’agrée) dans le recueil de Boukhari donne le texte complet de l’invocation. La voici en phonétique :

« Allahoumma inni astakhirouka bi ‘ilmika, wa astaqdirouka bi qoudratika, wa as-alouka min fadlika al-‘adhim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta’lamou wa la a’lamou, wa anta ‘allamou al-ghouyoub. »

« Allahoumma in kounta ta’lamou anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri, faqdurhou li wa yassirhou li, thoumma barik li fihi. Wa in kounta ta’lamou anna hadha al-amra charrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri, fasrifhou ‘anni wasrifni ‘anhou, waqdur li al-khayra haythou kana, thoumma ardini bihi. »

En français, le sens est : « Seigneur, je Te demande de me guider par Ta science, de me donner la capacité par Ta puissance, et je Te demande de Ta grâce immense. Tu es capable et je ne le suis pas, Tu sais et je ne sais pas, et Tu connais les choses cachées. »

« Seigneur, si Tu sais que cette affaire est un bien pour ma religion, ma vie et l’issue de mes affaires, facilite-la moi puis bénis-la moi. Et si Tu sais que cette affaire est un mal pour ma religion, ma vie et l’issue de mes affaires, écarte-la de moi et écarte-moi d’elle, et destine-moi le bien où qu’il se trouve, puis rends-moi satisfait. »

Le point clé, souligné notamment par le Shaykh Ibn Baz, concerne l’expression « hadha al-amra » (cette affaire). Le croyant doit nommer précisément l’objet de sa consultation dans son cœur ou dans la duaa elle-même : mariage avec telle personne, acceptation de tel poste, déménagement dans telle ville. Rester vague affaiblit le lien entre la demande et la décision concrète à prendre.

Interpréter la réponse après la prière de consultation

Une croyance très répandue veut que la réponse à l’istikhara arrive par un rêve ou un signe spectaculaire. Plusieurs imams et enseignants corrigent cette idée dans leurs sessions de questions-réponses : l’istikhara ne repose pas sur l’attente d’un rêve spécial.

Le critère retenu par les savants est plutôt une évolution progressive. Si les causes se facilitent, que les portes s’ouvrent et que le cœur s’apaise dans une direction, c’est un signe favorable. Si au contraire les obstacles se multiplient et qu’un malaise persiste, c’est un indicateur qu’il vaut mieux s’orienter autrement.

Aucun délai fixe n’est prescrit pour obtenir cette clarté. Il est recommandé de répéter la prière et la duaa sur plusieurs jours si l’indécision persiste. Le fait de ne pas ressentir d’inclinaison claire n’est pas un échec : cela peut simplement signifier que la réponse n’est pas encore mûre.

Erreurs fréquentes dans la récitation de duaa istikhara

Trois erreurs reviennent régulièrement dans la pratique de cette invocation.

Réciter la duaa avant la prière ou pendant la prière elle-même. La duaa istikhara se récite après le salam final , pas entre les prosternations ni dans le tashahoud.

, pas entre les prosternations ni dans le tashahoud. Prier l’istikhara pour un acte obligatoire ou un acte interdit en Islam. La consultation porte sur les affaires licites où un choix existe réellement.

Attendre un « signal » unique et définitif au lieu d’observer les signes progressifs de facilité ou de difficulté dans les jours qui suivent.

La prière de consultation reste valable quel que soit le niveau de pratique du croyant. Un musulman qui prie peu n’est pas exclu de cette invocation. La sincérité de la démarche et le respect du cadre rituel (ablutions, deux rakat, texte de la duaa) suffisent pour que la prière soit accomplie correctement.

Dernier point pratique : chaque personne concernée par la décision prie sa propre istikhara. Prier l’istikhara à la place de quelqu’un d’autre n’a pas de fondement dans la tradition prophétique rapportée sur ce sujet.