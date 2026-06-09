Dragon Ball ages : qui est vraiment le plus vieux personnage de l’univers ?

Quand on cherche à classer les personnages de Dragon Ball par âge, on se heurte vite à un problème concret : l’univers mélange des mortels dont on connaît l’année de naissance, des divinités dont l’ancienneté se compte en millions d’années, et des entités cosmiques sans date de création connue. Comparer l’âge de Goku à celui de Zeno, c’est comme comparer la durée de vie d’un insecte à celle d’une étoile.

La question « qui est le plus vieux » dépend entièrement de la méthode de calcul retenue.

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Âge chronologique, biologique ou fonctionnel : le vrai problème derrière les dragon ball ages

Avant de dresser un classement, on doit choisir ce qu’on mesure. Dans la saga, trois façons de compter coexistent sans jamais être réconciliées.

L’âge chronologique correspond au nombre d’années écoulées depuis la naissance ou la création d’un personnage. C’est le plus intuitif, mais il pose un souci dès qu’un personnage passe du temps mort (Goku cumule plusieurs années de décès) ou s’entraîne dans la Salle de l’Esprit et du Temps, où une journée à l’extérieur équivaut à un an à l’intérieur.

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L’âge biologique, lui, reflète l’état physique réel. Tortue Géniale (Kame Sennin) est un cas d’école : sa longévité extrême ralentit son vieillissement, ce qui crée un décalage entre son apparence, son âge biologique et le nombre d’années réellement vécues. Les sources oscillent entre âge apparent et âge chronologique pour ce personnage, sans qu’aucune ne tranche définitivement.

L’âge fonctionnel concerne les divinités. Un Kaiôshin ou un Ange existe depuis des ères cosmologiques. Leur ancienneté n’est pas mesurée comme celle d’un humain ou d’un Saiyan, elle est liée à leur rôle dans la structure de l’univers. Comparer directement Vegeta et Whis revient à mélanger deux unités de mesure incompatibles.

Les mortels de la saga Dragon Ball : Goku, Vegeta, Gohan et les décalages cachés

Chez les personnages mortels, les âges semblent plus simples à établir, mais plusieurs pièges subsistent.

Vegeta est plus âgé que Goku, ce que beaucoup de fans découvrent tardivement. Vegeta a vu Beerus dans son enfance, alors qu’il était déjà assez grand pour tenter de défendre son père. Goku, lui, a quitté la planète Vegeta en tant que bébé juste avant sa destruction par Freezer. L’écart exact reste débattu, mais Vegeta a clairement plusieurs années de plus.

Le temps passé mort complique encore les choses. Goku a été mort pendant des périodes prolongées (après le combat contre Cell, notamment), ce qui signifie que son corps n’a pas vieilli pendant ces intervalles. Son âge chronologique et son âge biologique divergent.

Pour Gohan, Trunks et Goten, la Salle de l’Esprit et du Temps ajoute une couche. Un personnage qui y passe deux « sessions » d’un an a biologiquement deux ans de plus que son âge civil. Ces décalages sont rarement pris en compte dans les listes de naissance qu’on trouve en ligne.

Piccolo et le cas des Nameks

Piccolo présente un cas particulier. Sa « naissance » correspond à la ponte de l’œuf par le Roi Piccolo (Piccolo Daimaô). Il grandit à une vitesse anormale, atteignant l’âge adulte en quelques années seulement. Son âge chronologique est donc bien inférieur à celui de Goku, alors qu’il paraît plus vieux. L’apparence de Piccolo ne reflète pas du tout son âge réel, un piège fréquent quand on classe les personnages de la saga.

Divinités et entités cosmiques : où s’arrête la notion d’âge dans Dragon Ball

C’est ici que le classement par âge perd toute logique linéaire. Les personnages divins de Dragon Ball ne vieillissent pas au sens humain du terme.

Les Kaiôshins existent depuis des millions d’années. Leur ancienneté est cosmologique, liée à la création des univers eux-mêmes. On ne connaît pas leur date de « naissance » au sens strict.

Les Anges (Whis, Vados et leurs homologues) sont encore plus anciens que les Dieux de la Destruction qu’ils accompagnent. Whis existait avant Beerus, et Beerus dort depuis des dizaines de millions d’années par cycles.

Beerus et Champa, les Dieux de la Destruction des univers 7 et 6, sont des jumeaux. Leur âge se compte en centaines de millions d’années, mais ils restent subordonnés aux Anges et au Grand Prêtre.

Majin Boo (dans sa forme originelle, Kid Buu) existait avant les civilisations connues de l’univers. Sa création par le sorcier Bibidi est en réalité un « réveil » plutôt qu’une naissance, ce qui rend son âge encore plus flou.

Zeno (Zen’ô) se situe au sommet de la hiérarchie, et par extension au sommet de l’ancienneté. Le manga et l’anime ne donnent aucun chiffre, mais tout indique qu’il préexiste à l’ensemble des univers. Il a d’ailleurs détruit des univers entiers par le passé, ce qui implique qu’il était là avant leur création.

Classement Dragon Ball ages : du plus jeune au plus ancien

En croisant les informations disponibles dans le manga, on peut proposer une hiérarchie, à condition d’accepter que les échelons supérieurs reposent sur des estimations, pas sur des dates.

Les mortels (Goten, Trunks, Gohan, Goku, Vegeta, Piccolo, Tortue Géniale) : de quelques années à plusieurs centaines d’années. Kame Sennin domine largement ce groupe grâce à sa longévité hors norme.

Majin Boo : antérieur aux civilisations connues, son âge dépasse probablement les millions d’années.

Les Kaiôshins : ancienneté cosmologique, liée à la structure même des univers.

Les Dieux de la Destruction (Beerus, Champa) : des centaines de millions d’années.

Les Anges (Whis, Vados, Grand Prêtre) : plus anciens encore que les Dieux de la Destruction.

Zeno : le personnage le plus ancien de l’univers Dragon Ball, antérieur à tout ce qui existe.

Pourquoi les listes en ligne se contredisent

Les tableaux d’âges publiés sur les wikis et forums partent souvent des databooks, dont les données entrent parfois en conflit avec le manga. L’année de naissance de certains personnages secondaires (Bra, notamment) varie d’une source à l’autre. Aucune liste d’âges ne peut prétendre être définitive tant qu’Akira Toriyama n’a pas fourni de chronologie unifiée, et les ajouts de Dragon Ball Super continuent de compliquer la donne.

Le personnage le plus ancien de Dragon Ball reste Zeno, par défaut et par logique narrative. On ne connaît ni sa date de création ni même la nature exacte de son existence. Ce flou volontaire fait partie du fonctionnement de la saga : plus un personnage est puissant, plus son âge devient un concept abstrait plutôt qu’un chiffre.