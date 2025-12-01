Denim : pourquoi est-il mauvais pour l’environnement et notre santé ?

La fabrication d’un seul jean nécessite en moyenne 7 500 litres d’eau, soit l’équivalent de ce qu’une personne boit en sept ans. L’industrie textile figure parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, avec le denim en première ligne. Les processus chimiques employés lors de la teinture et de la finition libèrent dans l’environnement des substances toxiques, souvent sans traitement adéquat.Les ouvriers du secteur subissent une exposition régulière à ces produits, ce qui entraîne des risques sanitaires élevés. Malgré la popularité mondiale du denim, son coût réel reste largement sous-estimé.

Le revers du denim : un succès planétaire aux lourdes conséquences

Quelques milliards de jeans écoulés chaque année dans le monde : il est devenu impossible de concevoir une garde-robe sans denim. Pourtant, derrière son image universelle, le revers de la médaille est saisissant. À chaque étape de la production, la planète paie le prix fort. D’abord, par la consommation d’eau. Pour fabriquer un jean, il faut jusqu’à 7 500 litres d’eau, entre la culture du coton, le tissage et les traitements en usine. Ce chiffre a de quoi faire sursauter.

Recommandé pour vous : Denim : pourquoi est-il néfaste pour l'environnement ?

Cette pression sur les ressources hydriques bouleverse régions, fleuves et nappes phréatiques, particulièrement en Inde, au Pakistan et en Ouzbékistan, où les sols s’épuisent sous la demande mondiale. En Europe, l’appétit des consommateurs absorbe aussi une part massive de ces réserves. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : délavage, teinture, finitions… Les ateliers relâchent chaque jour dans l’environnement des substances chimiques qui finissent rarement traitées.

Pour saisir l’ampleur du phénomène, ces chiffres parlent d’eux-mêmes :

Recommandé pour vous : Pourquoi privilégier des vêtements éthiques

2,1 milliards de jeans vendus chaque année

Dans la fabrication de chaque jean, 7 500 litres d’eau mobilisés

Des millions de kilomètres parcourus par chaque pièce avant sa mise en rayon

Imaginez un jean qui naît en Asie, traverse des frontières et des océans pour finir sur les rayons européens : il aura parfois parcouru l’équivalent d’un tour du monde. Alimentée par la fast fashion et l’appétit sans bornes pour ce tissu, cette industrie incarne à elle seule les excès de la consommation textile actuelle.

Pourquoi la fabrication des jeans nuit-elle à l’environnement et à la santé humaine ?

Derrière chaque jean, le décompte est lourd : énormes quantités d’eau gaspillées, pollution chimique massive, santé humaine sacrifiée. Tout commence par la culture du coton traditionnel. Très utilisée en Asie du Sud et en Afrique, elle concentre à elle seule près d’un quart des insecticides déversés sur la planète, un cocktail dont les sols et les nappes gardent l’empreinte.

Concernant la teinte bleue si caractéristique du denim, l’indigo est le plus souvent synthétique. Sa fabrication requiert solvants puissants, fixateurs, agents de lavage, autant de substances rejetées dans les rivières et les sols, modifiant de façon durable tout l’équilibre naturel autour des usines.

Sur le plan humain, la menace se matérialise dans le quotidien des ouvriers. Manipulation de soude caustique, de permanganate de potassium, de métaux lourds : chaque étape expose le personnel à des substances dont les effets sont parfois irréversibles. Risques respiratoires, maladies chroniques, problèmes de peau sont la norme. Les populations riveraines ne sont jamais épargnées : l’air et l’eau autour des ateliers sont chargés de résidus toxiques.

Voici les principaux dangers liés à la fabrication du denim :

Consommation d’eau colossale : jusqu’à 7 500 litres pour un seul jean

colossale : jusqu’à 7 500 litres pour un seul jean Usage massif de pesticides pour cultiver le coton

pour cultiver le coton Pollution des cours d’eau et sols par les traitements de teinture et de délavage

Du champ de coton jusqu’à la pièce de vêtement, chaque étape génère une part de pollution invisible pour le consommateur mais lourde de conséquences pour les milieux naturels et les travailleurs des pays producteurs.

Des travailleurs invisibles : les réalités sociales derrière le jean

Derrière chaque jean en magasin, une armée d’ouvriers œuvre loin des projecteurs : Bangladesh, Pakistan, Asie du Sud, des régions où la main-d’œuvre, privée de droits, travaille sous haute pression. Cadences élevées, journées à rallonge, protection sociale absente font partie du quotidien. Dans certaines filières, le travail des enfants perdure en dépit des interdictions officielles et des alertes internationales répétées.

Le rythme imposé par la fast fashion laisse peu de place à la sécurité ou au respect des droits. Salaires maintenus au strict minimum, délais toujours plus courts et exposition constante à des produits nocifs dessinent la réalité de ces ateliers. La santé des ouvriers est reléguée au second plan ; la réglementation, quand elle existe, se heurte au silence ou à l’indifférence.

Pour comprendre la précarité sociale qui imprègne ce secteur, quelques faits suffisent :

Journées de 12 heures, parfois six ou sept jours par semaine

Absence de représentation syndicale

Contact quotidien avec des substances dangereuses

Là où la réglementation occidentale a interdit ces pratiques, la mondialisation permet encore de les maintenir ailleurs, loin des regards. Entre fatigue, risques sanitaires et salaires dérisoires, la pauvreté côtoie l’épuisement pour ceux qui se consacrent à la fabrication de nos vêtements.

L’industrie du denim alourdit la facture environnementale, mais l’achat de chaque vêtement demeure un levier puissant. Derrière la moindre pièce, des milliers de litres d’eau utilisés, des rivières lointaines altérées, des travailleurs parfois poussés jusqu’à la limite. Selon les retours d’organismes spécialisés, prolonger la durée de vie d’un vêtement, ne serait-ce que de neuf mois, réduirait déjà son impact environnemental de 20 à 30 %. Des alternatives voient le jour : acheter moins, sélectionner des pièces robustes, privilégier la réparation, l’échange ou le recyclage deviennent des gestes concrets.

Face à cette réalité, quelques pistes d’action concrètes méritent d’être rappelées :

Privilégier les marques transparentes sur leurs procédés de fabrication

S’informer sur l’origine du coton, le traitement du tissu, la politique sociale de l’entreprise

Se tourner vers les labels fiables garantissant un coton biologique

Quant à la seconde main, elle prend une ampleur inédite : plateformes dédiées, magasins de fripes ou réseaux locaux permettent de renouveler sa garde-robe sans engendrer de nouvelle production de masse. Un jean acheté d’occasion, transformé ou réparé occasionne très peu de ressources supplémentaires. Recoudre, customiser ou recycler font la différence.

Chaque jean a déjà vécu avant notre achat. Regarder la solidité, soigner la durée de vie des vêtements, dérouler leur histoire, c’est aussi interroger notre façon de consommer et remettre de l’humain derrière chaque pièce. La mode qui dure n’est ni privation ni austérité : elle ouvre la voie à davantage d’exigence, de transparence et de sens. Les outils pour comparer les marques sur leur impact se multiplient, portés par des collectifs citoyens et les recommandations d’acteurs indépendants. Autant de ressources pour contribuer à faire bouger le secteur textile.

Le denim continuera de traverser les modes, mais la manière dont nous le choisissons, dont nous le portons et dont nous l’imaginons peut bouleverser les habitudes d’une industrie trop sûre d’elle. Et si, pièce après pièce, on décidait d’incarner le changement ?