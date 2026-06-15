Pourquoi tout le monde écrit « GDB ou repos » après une grosse soirée ?

GDB est l’abréviation de gueule de bois, utilisée dans les messages et stories pour décrire l’état physique du lendemain de soirée. L’expression « GDB ou repos » pose un faux dilemme entre deux états qui se recoupent largement, et c’est précisément ce flou qui en fait un réflexe d’écriture sur les réseaux sociaux.

GDB : un sigle d’argot devenu formule réflexe sur les réseaux

À l’origine, GDB condense « gueule de bois » en trois lettres, format adapté aux SMS puis à Snapchat, WhatsApp et X. Le sigle existait déjà dans les échanges privés au début des années 2010, mais son emploi s’est élargi.

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Aujourd’hui, « GDB ou repos » fonctionne comme un auto-diagnostic flou : la personne qui poste ne distingue pas toujours entre les symptômes d’un excès d’alcool et une simple fatigue accumulée. Le « ou » ne tranche rien, il affiche un état global de mise hors service.

Ce glissement rejoint une tendance plus large dans le français en ligne. Des termes cliniques ou techniques (« PTSD », « bipolaire », « en dépression ») sont recyclés de manière hyperbolique pour décrire des états banals de fatigue ou de surcharge. GDB suit la même trajectoire : on l’écrit après une soirée sobre passée à danser jusqu’à quatre heures du matin, sans qu’une goutte d’alcool soit en cause.

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Story du lendemain de soirée : signal de survie et cohésion de groupe

Publier « GDB ou repos » le matin ne relève pas du journal de santé. C’est un rituel de check-in collectif qui remplit plusieurs fonctions sociales simultanées.

Confirmer au groupe qu’on a survécu à la soirée, sans avoir besoin d’envoyer un message individuel à chaque participant

Ouvrir un fil de réponses (« pareil », « moi c’est pire », « j’ai pas dormi ») qui prolonge la soirée sous forme numérique

Afficher une connivence de bande : seuls ceux qui étaient là comprennent le contexte exact du message

Ce mécanisme remplace en partie le débrief café en présentiel. Quand le groupe est dispersé géographiquement le dimanche matin, la story fait office de point de ralliement. La formule est assez vague pour que tout le monde puisse s’y reconnaître, et assez codée pour exclure ceux qui n’y étaient pas.

Gueule de bois ou fatigue : pourquoi la distinction s’efface en ligne

Le succès de « GDB ou repos » tient aussi à ce qu’il évite de nommer précisément la cause du malaise. Dire « j’ai la gueule de bois » implique un excès d’alcool assumé. Dire « je suis fatigué » paraît trop neutre, presque décevant au regard de la soirée vécue.

La formule « GDB ou repos » occupe un espace entre l’aveu et la minimisation. Elle permet de dramatiser juste assez pour que le post soit drôle, sans s’exposer à un jugement sur sa consommation. Dans un contexte où les messages sur la santé liés à l’alcool sont très présents (campagnes de Santé Publique France, Dry January, modération), ce flou volontaire sert de bouclier rhétorique.

La mécanique linguistique est simple : le « ou » crée une alternative qui n’en est pas une. Personne ne répond « c’est de la GDB » ou « non, c’est du repos ». Le message appelle une réaction émotionnelle (emoji, réponse miroir), pas un diagnostic.

Une grammaire partagée par les 18-30 ans

Ce type de formule appartient à un registre plus large de posts performatifs du lendemain. On y trouve aussi « en PLS », « je suis mort(e) », « plus jamais » (suivi d’une sortie la semaine suivante). Toutes ces expressions partagent une structure commune : exagération + autodérision + appel à la complicité du groupe.

Le format story (éphémère, visible par les proches) est le support naturel de ces messages. Un post permanent sur un fil Facebook aurait un tout autre poids. La disparition automatique après vingt-quatre heures garantit que le message reste léger, sans trace durable.

GDB ou repos : ce que la formule dit de notre rapport aux soirées

Derrière l’humour, « GDB ou repos » encode une norme sociale. Publier ce statut revient à dire : la soirée était suffisamment intense pour mériter un lendemain difficile. L’intensité de la gueule de bois valide rétroactivement la qualité de la soirée.

Cette logique n’est pas nouvelle. Le récit du lendemain fait partie de la culture festive depuis bien avant les réseaux sociaux. Les plateformes numériques ont simplement standardisé le format et accéléré la boucle : soirée, post du lendemain, réactions, planification de la prochaine sortie.

Le choix du sigle GDB plutôt que « gueule de bois » en toutes lettres participe aussi d’un effet de code. Trois lettres suffisent entre initiés. Quiconque doit demander ce que signifie GDB se signale comme extérieur au groupe. Le sigle filtre son audience autant qu’il décrit un état physique.

La prochaine fois que cette formule apparaît dans un fil de stories le dimanche matin, elle mérite d’être lue pour ce qu’elle est : moins un bulletin de santé qu’un mot de passe social, trois lettres qui disent « j’étais là, et toi ? ».