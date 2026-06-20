Pourquoi la quête Crise sanitaire Dofus bloque autant de joueurs ?

La quête Crise sanitaire dans Dofus se situe dans la cité d’Astrub. Elle fait partie du parcours menant au Dofus Argenté et du succès « Pas le temps de chômer ». Malgré un niveau recommandé bas, elle accumule les signalements de blocage sur le forum officiel Ankama et sur les communautés de joueurs. Les raisons tiennent souvent à des mécaniques de prérequis mal documentées et à des comportements de quête parfois instables.

Prérequis invisibles de la quête Crise sanitaire

Le premier piège se situe avant même de parler à Paule Amploa en [4,-19]. La quête exige d’avoir progressé dans « Ça sent le gaz » jusqu’à un point précis : la rencontre avec Paule Amploa elle-même. Si cette étape n’est pas validée correctement dans le journal de quêtes, le dialogue de lancement de Crise sanitaire ne s’affiche tout simplement pas.

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Ce type de prérequis invisible piège beaucoup de joueurs qui pensent avoir terminé la quête précédente alors qu’une étape intermédiaire est restée en suspens. Le journal de quêtes de Dofus n’indique pas toujours clairement quel objectif secondaire reste à compléter.

L’autre prérequis qui passe sous le radar concerne le métier de Chasseur. Pour progresser dans l’enquête, il faut disposer d’un Couteau de Chasse ou d’une arme de chasse. Les joueurs qui ne pratiquent pas ce métier se retrouvent bloqués au milieu de la quête sans comprendre pourquoi l’interaction attendue ne se déclenche pas.

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Étapes de Crise sanitaire qui réinitialisent la progression

La quête suit un schéma d’enquête en plusieurs lieux. Après avoir accepté la mission auprès de Paule Amploa, le joueur doit visiter l’atelier des paysans en [7,-24], consulter Emia Elliesol, puis se rendre dans d’autres ateliers d’Astrub pour recueillir des indices sur l’épidémie liée aux matières premières.

Le problème documenté par les joueurs sur le forum officiel Ankama concerne des états de quête qui se réinitialisent entre deux étapes. Concrètement, un joueur valide un dialogue avec un PNJ, change de map, et revient pour constater que l’objectif n’est plus marqué comme accompli. Ce comportement a été signalé comme un bug, et le sujet dédié sur le forum officiel confirme que la difficulté n’est pas uniquement liée à une mauvaise compréhension du parcours.

Les étapes les plus concernées par ces blocages

La visite de l’atelier des paysans en [7,-24], où le dialogue avec Emia Elliesol doit être suivi dans un ordre précis pour que la quête enregistre la progression

L’étape de chasse qui nécessite une arme de chasse équipée au moment exact de l’interaction, pas simplement présente dans l’inventaire

Le retour final auprès de Paule Amploa, qui peut ne pas proposer le bon dialogue si le joueur a validé les étapes intermédiaires dans un ordre non prévu par le script

Ces cas d’échec ne sont presque jamais détaillés dans les guides existants, qui se concentrent sur le déroulé linéaire de la quête sans aborder les situations où une étape refuse de se valider.

Crise sanitaire et progression vers le Dofus Argenté

Ce qui amplifie la frustration autour de cette quête, c’est son caractère obligatoire. Crise sanitaire n’est pas un contenu annexe que l’on peut ignorer. Elle conditionne l’accès à la suite du parcours menant au Dofus Argenté, un objectif structurant pour les personnages de niveau intermédiaire.

Elle fait aussi partie du succès « Pas le temps de chômer », ce qui pousse les joueurs orientés complétion à la tenter même s’ils n’ont pas le niveau ou l’équipement optimal. Le résultat est un goulot d’étranglement : beaucoup de joueurs arrivent au même point de blocage, avec les mêmes symptômes, et les mêmes guides leur proposent un walkthrough qui suppose que tout fonctionne normalement.

Le passage vers Dofus 3.0 (version Unity) a aussi modifié la présentation de certaines quêtes et leur contexte d’activation. Des guides rédigés pour des versions antérieures du jeu peuvent référencer des coordonnées ou des PNJ dont le comportement a légèrement changé, ajoutant une couche de confusion supplémentaire.

Débloquer la quête Crise sanitaire : vérifications à faire

Avant de relancer un ticket au support Ankama, quelques vérifications permettent de résoudre la majorité des blocages sans intervention externe.

Ouvrir le journal de quêtes et vérifier que « Ça sent le gaz » est bien marquée comme complétée jusqu’à l’étape de rencontre avec Paule Amploa, pas simplement commencée

S’assurer d’avoir le métier Chasseur au niveau requis et une arme de chasse équipée (pas dans le sac) avant de tenter l’étape de chasse

et une arme de chasse équipée (pas dans le sac) avant de tenter l’étape de chasse Respecter l’ordre exact des dialogues avec chaque PNJ, en évitant de quitter un dialogue avant d’avoir sélectionné toutes les options proposées

Si une étape semble validée mais ne déclenche pas la suivante, déconnecter le personnage et se reconnecter pour forcer une mise à jour de l’état de la quête

Le signalement sur le forum officiel Ankama reste la démarche la plus fiable si le blocage persiste après ces vérifications. Le sujet existant sur le bug de la quête Crise sanitaire montre que l’équipe technique a déjà identifié le problème, même si les corrections ne sont pas toujours immédiates.

La quête Crise sanitaire illustre une difficulté récurrente dans Dofus : des quêtes de bas niveau avec des mécaniques de validation fragiles, rendues obligatoires par leur place dans une chaîne de progression longue. Tant que le journal de quêtes ne détaillera pas mieux les prérequis réels et les conditions d’activation de chaque étape, ce type de blocage continuera de générer des fils de discussion sur les forums et des recherches de solution en ligne.