Faut-il faire confiance au Calculateur champs magnétique Cat29 pour vos mesures sensibles ?

Le calculateur de champ magnétique Cat29 circule dans les forums techniques et les blogs spécialisés comme un outil pratique pour estimer rapidement le champ généré par une bobine ou un fil conducteur. Pour des calculs pédagogiques ou des vérifications rapides, il remplit son rôle. La question se pose différemment dès que les mesures concernent des environnements où la précision conditionne la sécurité : laboratoires de recherche, salles d’IRM, sites industriels avec électro-aimants.

Perméabilité relative : le paramètre absent du calculateur Cat29

Le point technique le plus structurant, et celui que la plupart des présentations de l’outil passent sous silence, concerne la modélisation des matériaux. Cat29 intègre la perméabilité du vide (μ₀) dans ses formules, mais ne permet pas de saisir la perméabilité relative μr du matériau environnant.

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En pratique, cela signifie que l’outil modélise uniquement une bobine ou un solénoïde dans l’air ou le vide. Or, dès qu’un noyau ferromagnétique entre en jeu (fer doux, ferrite, alliages spécifiques), le champ magnétique réel peut être très supérieur à la valeur calculée.

Pour un technicien qui dimensionne un électro-aimant ou vérifie l’exposition autour d’un équipement médical, cette limite n’est pas anecdotique. Cat29 sous-estime systématiquement les champs en présence de matériaux magnétiques, sauf si l’utilisateur corrige manuellement le résultat en multipliant par le μr du matériau, une opération que l’interface ne guide pas.

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Champs statiques et seuils de sécurité : ce que Cat29 ne couvre pas

Les environnements sensibles ne se limitent pas aux bobines alimentées en courant alternatif à 50 Hz. Les champs magnétiques statiques, générés par des aimants permanents ou des électro-aimants à courant continu, posent des problèmes de sécurité spécifiques.

Le code SC39 du STFC (Science and Technology Facilities Council) impose par exemple des procédures documentées et une signalisation spécifique pour les zones où le champ statique dépasse 0,2 T, avec des panneaux d’avertissement dès 0,5 mT (5 gauss). Cat29, tel que documenté pour les bobines et fils conducteurs, ne propose pas de module dédié à l’évaluation de ces seuils réglementaires.

Un utilisateur qui s’appuierait exclusivement sur cet outil pour cartographier les zones à risque autour d’un aimant permanent n’aurait donc pas de repère direct entre la valeur calculée et les obligations de signalisation ou de protection.

La variabilité des champs, un facteur que la simulation ignore

Les champs électromagnétiques fluctuent en fonction de paramètres que tout calculateur statique peine à intégrer : variation de la consommation électrique au fil de la journée, dilatation des conducteurs sous l’effet de la température, proximité d’autres sources. Un écart d’un facteur trois entre deux mesures effectuées au même endroit à des moments différents n’a rien d’exceptionnel sur une ligne électrique.

Cat29 fournit une valeur ponctuelle, calculée à partir de paramètres fixes (intensité, distance, nombre de spires). Cette valeur ne reflète pas la dynamique réelle d’un environnement où plusieurs sources interagissent et où les conditions changent en permanence.

Limites concrètes pour des mesures sensibles avec Cat29

Avant d’utiliser le calculateur Cat29 comme référence pour une décision technique, plusieurs limites méritent d’être posées clairement :

L’outil ne modélise pas les interactions entre sources multiples de champ magnétique, une situation courante dans les environnements industriels ou hospitaliers où câbles, transformateurs et équipements coexistent à faible distance.

Il ne fournit pas de correspondance directe avec les valeurs limites d’exposition (VLE) ou les valeurs déclenchant l’action (VA) définies par la réglementation du travail, ce qui oblige l’utilisateur à effectuer cette comparaison manuellement.

La modélisation se limite à des géométries simples (fil infini, solénoïde, bobine circulaire). Les configurations réelles, avec des géométries complexes ou des blindages partiels, sortent de son périmètre de calcul.

Ces limites ne disqualifient pas l’outil pour un usage pédagogique ou pour un premier ordre de grandeur. Elles indiquent en revanche que Cat29 ne remplace pas un mesurage physique réalisé avec un magnétomètre étalonné ni une simulation par éléments finis pour les cas critiques.

Outil de calcul en ligne ou mesure terrain : quand choisir quoi

Le calculateur Cat29 a sa place dans une boîte à outils, à condition de savoir où s’arrête son domaine de validité. Pour un enseignant qui illustre la loi de Biot-Savart, pour un étudiant qui vérifie un exercice, ou pour un électricien qui veut un ordre de grandeur rapide de l’exposition à une certaine distance d’un fil, les résultats sont exploitables.

Le basculement vers un mesurage physique ou une simulation avancée s’impose dès que l’un de ces critères apparaît :

Présence de matériaux ferromagnétiques à proximité de la source (noyaux, blindages, structures métalliques).

Nécessité de comparer les résultats aux seuils réglementaires d’exposition professionnelle.

Environnement multi-sources où les champs se superposent de manière non triviale.

Exigence de traçabilité des mesures dans un cadre normatif (évaluation des risques au sens du Code du travail, conformité d’une salle d’IRM).

L’INRS rappelle que lorsqu’il est impossible d’établir de manière fiable le respect des valeurs limites d’exposition à partir d’informations facilement accessibles, l’évaluation doit reposer sur des mesures ou des calculs validés, ce qui implique des outils dont les hypothèses et les marges d’erreur sont documentées.

Cat29 et fiabilité des résultats : ce qui manque pour trancher

Les retours terrain sur la fiabilité du calculateur Cat29 restent dispersés. Aucune publication technique indépendante, accessible dans les bases de données habituelles, ne compare systématiquement ses résultats à des mesures physiques effectuées avec un magnétomètre de référence. Les témoignages disponibles proviennent principalement de blogs et de forums, sans protocole de validation explicite.

Cette absence de benchmark documenté ne signifie pas que l’outil donne des résultats faux. Elle signifie que l’utilisateur porte seul la responsabilité de vérifier la cohérence entre le calcul et la réalité de son installation. Pour des mesures où une erreur de facteur deux ou trois peut avoir des conséquences sur la santé ou la conformité réglementaire, cette responsabilité individuelle pose question.

Le calculateur Cat29 reste un outil de pré-dimensionnement accessible et gratuit. Pour des mesures sensibles, il constitue un point de départ, pas un point d’arrivée. La distance entre les deux dépend du matériau, de la géométrie, du nombre de sources et du cadre réglementaire applicable.