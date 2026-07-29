Ménage, repassage, garde d’enfants : pourquoi le recours aux services à domicile professionnels ne cesse de progresser ?

Le secteur des services à la personne s’est imposé comme l’un des marchés les plus dynamiques de France. Porté par le vieillissement démographique, la généralisation du double revenu dans les ménages et une fiscalité avantageuse, il pesait près de 22,8 milliards d’euros en 2024, avec une croissance annuelle moyenne autour de 7 %. De plus en plus de familles choisissent de confier ménage, repassage ou garde d’enfants à des professionnels agréés, plutôt que de gérer elles-mêmes le recrutement d’un salarié à domicile.

Un marché structuré autour de besoins très concrets

La demande porte avant tout sur des tâches régulières : entretien du domicile, repassage, sortie d’école, aide aux devoirs. Les familles biactives recherchent de la régularité, un interlocuteur disponible et des intervenants stables. Passer par un prestataire agréé répond à ces attentes : c’est l’agence qui gère le contrat, le remplacement en cas d’absence et le suivi quotidien, sans que le particulier endosse le rôle d’employeur.

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C’est précisément ce modèle que décrit un article de Nord Littoral consacré à Centre Services, réseau fondé en 2005 et passé à 159 agences en France à mi-2026. Ménage, repassage, garde d’enfants périscolaire, jardinage ou encore petits travaux de bricolage : l’offre couvre l’essentiel des besoins du quotidien, avec une implantation volontairement tournée vers les villes moyennes et les zones périphériques.

Un crédit d’impôt qui change la donne pour les budgets familiaux

L’un des freins historiques au recours aux services à domicile reste le coût. Le dispositif fiscal en vigueur en 2026 atténue considérablement cet obstacle : 50 % des dépenses engagées pour des services éligibles sont remboursées sous forme de crédit d’impôt, dans la limite de 12 000 euros par an (soit jusqu’à 6 000 euros récupérés). La garde d’enfants à domicile, le ménage ou le repassage entrent dans ce cadre. Mieux encore, le dispositif d’avance immédiate mis en place par l’URSSAF permet de déduire cet avantage en temps réel, sans attendre la déclaration annuelle.

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Ce contexte fiscal encourage le recours à des prestataires déclarés plutôt qu’à des arrangements informels, et contribue directement à la croissance du nombre d’organismes agréés : plus de 82 000 structures recensées au 1er janvier 2025, contre bien moins une décennie auparavant.

Un secteur qui recrute et se professionnalise

Derrière les chiffres de marché, ce sont des métiers concrets qui se structurent. Les réseaux en franchise multiplient les ouvertures en régions, recrutent des profils issus du secteur médico-social et forment leurs intervenants à des exigences de qualité et de suivi. Cette professionnalisation répond à une attente forte : selon un baromètre Oui Care/Occurrence, 82 % des Français jugent les services à la personne importants pour l’emploi, et 55 % estiment que leurs professionnels ne sont pas encore suffisamment reconnus.

Le mouvement est lancé, et les familles qui franchissent le pas le font rarement en marche arrière. La régularité de l’intervenant, la simplicité administrative et le reste à charge finalement limité transforment ce qui ressemblait à un luxe en une organisation du quotidien accessible à un nombre croissant de foyers.