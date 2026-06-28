Orthographe de tu serai disponible : la méthode simple pour ne plus se tromper

La forme « tu serai disponible » n’existe pas en français. Le verbe être conjugué avec « tu » prend toujours un -s final : « tu seras » au futur simple, « tu serais » au conditionnel présent. L’erreur vient d’une confusion fréquente entre la première personne (je serai) et la deuxième personne (tu seras/tu serais), deux formes qui ne partagent pas les mêmes terminaisons.

Pourquoi « tu serai » est une forme incorrecte en conjugaison

En français, la terminaison -ai sans -s appartient exclusivement à la première personne du singulier au futur simple : je serai, je mangerai, je partirai. Dès qu’on passe à « tu », la terminaison change.

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Au futur simple, « tu » se termine toujours par -as : tu seras, tu mangeras, tu partiras. Au conditionnel présent, « tu » se termine par -ais : tu serais, tu mangerais, tu partirais.

La confusion naît souvent à l’oral. La prononciation de « je serai » et « tu serais » peut sembler proche dans certaines régions. À l’écrit, la distinction est pourtant nette : « je serai » (futur, sans -s) contre « tu serais » (conditionnel, avec -s). Écrire « tu serai » revient à mélanger la terminaison de « je » avec le pronom « tu », ce qui produit une forme qui n’appartient à aucun temps ni aucun mode.

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Futur simple ou conditionnel présent : le sens change avec une lettre

La vraie difficulté n’est pas tant l’orthographe de « tu » (qui prend toujours un -s) que le choix entre futur et conditionnel. Ces deux temps expriment des réalités différentes, et les confondre modifie le sens du message.

Tu seras disponible : une certitude ou un engagement

Le futur simple exprime un fait prévu, une affirmation, un engagement. La disponibilité est présentée comme acquise.

« Tu seras disponible demain pour la réunion. » – Le locuteur affirme ou confirme la disponibilité.

« Tu seras disponible à partir de 14 h. » – Il s’agit d’une information factuelle, un planning.

« Tu seras disponible, je compte sur toi. » – L’engagement est direct, sans condition.

Tu serais disponible : une hypothèse ou une demande polie

Le conditionnel présent introduit une condition, une hypothèse ou une formulation atténuée. La disponibilité n’est pas garantie.

« Tu serais disponible si la réunion était décalée à jeudi. » – La disponibilité dépend d’une condition (le décalage).

« Tu serais disponible pour m’aider ce week-end ? » – La question est posée avec une forme de politesse, sans présumer de la réponse.

« Tu serais disponible en cas de besoin. » – C’est une éventualité, pas une certitude.

Dans un e-mail professionnel, choisir l’un ou l’autre change la tonalité. « Tu seras disponible » affirme, « tu serais disponible » demande. La nuance est perçue par le destinataire, même inconsciemment.

Méthode de remplacement par « nous » pour distinguer les temps

Quand le doute persiste entre futur et conditionnel, il existe une technique fiable : remplacer « tu » par « nous » et observer la terminaison obtenue. Cette méthode fonctionne parce que la différence entre futur et conditionnel est beaucoup plus audible à la première personne du pluriel.

Avec « nous », le futur simple donne -ons et le conditionnel donne -ions. La différence saute aux oreilles.

Prenons un exemple concret. Face à la phrase « Tu sera(i)s disponible demain », remplacez par « nous » :

« Nous serons disponibles demain. » La forme « serons » sonne naturellement. C’est bien du futur simple. La forme correcte avec « tu » est donc « tu seras disponible ».

Autre cas : « Tu sera(i)s disponible si le projet était validé. » Remplacez :

« Nous serions disponibles si le projet était validé. » La forme « serions » s’impose. C’est du conditionnel. La forme correcte est « tu serais disponible ».

Cette technique a un avantage : elle élimine l’ambiguïté phonétique qui existe entre « -ai » et « -ais » à l’oreille, car personne ne confond « serons » et « serions » à l’oral.

Le piège du récit au passé : quand le conditionnel remplace le futur

Un cas particulier piège régulièrement, y compris des rédacteurs expérimentés. Dans un récit au passé, le conditionnel présent remplace le futur simple pour exprimer un événement à venir par rapport au moment raconté. Les enseignants de français signalent que cette situation multiplie les erreurs.

Comparons deux phrases :

« Il dit que tu seras disponible. » (discours au présent, futur simple)

« Il a dit que tu serais disponible. » (discours au passé, conditionnel – valeur de futur dans le passé)

Dans la seconde phrase, « serais » n’exprime ni une hypothèse ni une politesse. Il traduit un futur vu depuis un point du passé. C’est ce qu’on appelle le futur dans le passé, et il prend la forme du conditionnel présent.

La méthode du remplacement par « nous » fonctionne aussi ici : « Il a dit que nous serions disponibles » confirme le conditionnel. L’astuce reste fiable quel que soit le contexte d’emploi.

Tableau récapitulatif des formes correctes avec « tu »

Temps verbal Forme correcte Terminaison Exemple Futur simple tu seras -as Tu seras disponible lundi. Conditionnel présent tu serais -ais Tu serais disponible si possible ? Forme inexistante tu serai ✗ -ai (réservé à « je ») Aucun usage correct.

La terminaison -ai seul appartient à « je » au futur simple : je serai. Avec « tu », c’est toujours -as (futur) ou -ais (conditionnel). Garder ce réflexe suffit à éliminer l’erreur « tu serai disponible » de vos écrits. En cas de doute persistant entre futur et conditionnel, le passage par « nous » tranche la question en quelques secondes.