Le nombre de sourates dans le Coran, versets et pages : repères essentiels pour débuter

Le Coran se compose de 114 sourates, un découpage stable depuis la compilation du texte au VIIe siècle. Ce chiffre revient dans toutes les sources, mais il ne dit rien de la façon dont le livre se structure réellement. La pagination, le nombre de versets et les divisions internes dépendent d’un standard éditorial que la plupart des guides en ligne ne prennent pas la peine de nommer.

Le mushaf de Médine : le standard qui fixe pagination et versets

Quand un site annonce 604 pages et 6 236 versets, il décrit un objet précis : le mushaf de Médine, imprimé selon la lecture Hafs ‘an ‘Âsim, avec 15 lignes par page. Ce format est devenu la référence mondiale pour l’impression et l’enseignement au cours du XXe siècle.

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Avant cette standardisation, les manuscrits anciens et certaines traditions de récitation divergeaient sur la numérotation des versets. Plusieurs écoles de comptage (Kûfa, Basra, Damas) aboutissaient à des totaux légèrement différents, sans que le texte lui-même change. Le chiffre de 6 236 versets correspond au décompte de l’école de Kûfa, retenu par le mushaf de Médine.

Pour un débutant, retenir ce cadre évite une confusion fréquente : les chiffres « officiels » ne sont pas gravés dans le texte sacré, ils résultent d’un choix éditorial devenu dominant. Un Coran acheté en librairie en France, en Égypte ou en Indonésie suivra presque toujours ce même format.

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Sourates, versets et divisions du Coran : les repères chiffrés

Les 114 sourates varient énormément en longueur. La plus courte compte 3 versets (c’est le cas d’Al-Kawthar, An-Nasr ou Al-Asr). La plus longue, Al-Baqara, en contient 286 versets à elle seule.

Au-delà du découpage en sourates, le Coran utilise d’autres unités pensées pour la lecture régulière :

Le juz’ (pluriel : ajza’) divise le texte en 30 parties d’environ 20 pages chacune. Lire un juz’ par jour permet de terminer le Coran en un mois, rythme courant pendant le ramadan.

(pluriel : ajza’) divise le texte en 30 parties d’environ 20 pages chacune. Lire un juz’ par jour permet de terminer le Coran en un mois, rythme courant pendant le ramadan. Le hizb subdivise chaque juz’ en deux, soit 60 hizb au total, chacun d’une dizaine de pages environ.

subdivise chaque juz’ en deux, soit 60 hizb au total, chacun d’une dizaine de pages environ. Le rubu’ (quart de hizb) découpe encore plus finement, offrant des repères pour des séances de lecture plus courtes.

Ces divisions ne correspondent pas à des coupures thématiques. Elles servent un objectif pratique : répartir la récitation sur un calendrier régulier.

Pourquoi les sourates ne suivent pas l’ordre chronologique

Les sourates du Coran ne sont pas classées dans l’ordre où elles ont été révélées au prophète Muhammad. L’ordre retenu va globalement de la plus longue à la plus courte, avec une exception notable : Al-Fatiha, sourate d’ouverture, ne compte que 7 versets mais figure en première position.

La tradition islamique distingue deux catégories selon le lieu de révélation. Les sourates mecquoises, révélées avant l’émigration à Médine, sont souvent plus courtes et centrées sur la foi, la résurrection et l’unicité de Dieu. Les sourates médinoises, révélées après l’installation à Médine, tendent à être plus longues et abordent davantage la vie communautaire, le droit et les relations sociales.

Cette distinction n’apparaît pas dans la table des matières d’un mushaf standard. Certaines éditions la mentionnent en en-tête de chaque sourate, mais pas toutes. Un débutant qui lit le Coran de la première à la dernière page ne suit donc ni la chronologie de la révélation, ni une progression thématique linéaire.

Formats d’édition du Coran : au-delà des 604 pages

Réduire le Coran à 604 pages donne une vision trompeuse de l’objet que l’on va manipuler. Ce chiffre vaut pour le mushaf de Médine en format classique, mais les éditions disponibles aujourd’hui se sont considérablement diversifiées.

Les éditions en grand format, destinées aux personnes âgées ou malvoyantes, dépassent largement les 1 000 pages. Des éditions avec codage couleur (tajwid coloré, indication des pauses, repérage thématique) sont courantes dans les mosquées et les instituts d’enseignement. Les applications mobiles et les plateformes numériques proposent quant à elles des affichages adaptatifs où la notion même de « page » perd son sens fixe.

Pour un débutant, le choix du format a un impact direct sur le confort de lecture et la régularité. Le nombre de pages varie selon l’édition, pas le contenu du texte.

Commencer la lecture du Coran : ce que les chiffres ne disent pas

Connaître les 114 sourates, les 6 236 versets ou les 30 juz’ donne un cadre, mais ne dit pas par où commencer. La lecture intégrale de la première à la dernière page est une approche parmi d’autres. Certains enseignants recommandent de débuter par le dernier juz’ (juz’ ‘Amma), qui regroupe les sourates les plus courtes, souvent les premières mémorisées dans la tradition orale.

La structure en hizb et rubu’ permet aussi de calibrer des séances courtes sans se perdre. Deux hizb par jour suffisent pour une lecture complète en un mois.

Le fait que les sourates ne suivent pas la chronologie de la révélation peut dérouter au début. Lire avec un commentaire (tafsir) ou une introduction thématique aide à situer chaque sourate dans son contexte historique, ce que le texte seul ne fournit pas.

Les repères chiffrés du Coran (114 sourates, 30 juz’, 60 hizb) forment une grille de lecture pratique, pas un parcours figé. Le standard du mushaf de Médine a unifié la pagination et la numérotation des versets à l’échelle mondiale, mais la diversité des formats d’édition laisse à chaque lecteur le choix de l’objet qui lui convient. Ce qui reste constant, quel que soit le support, c’est le texte lui-même.