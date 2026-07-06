Où en est la sortie des chapitres de The Fox-Eyed Villain of the Demon Academy en 2026 ?

Quand on suit un manhwa semaine après semaine et que les notifications de nouveau chapitre cessent sans prévenir, la frustration est immédiate. Pour les lecteurs de The Fox-Eyed Villain of the Demon Academy, c’est exactement la situation depuis le début de l’année 2026 : le titre est officiellement en hiatus, et aucune reprise n’a été annoncée à ce jour.

Hiatus de The Fox-Eyed Villain of the Demon Academy : ce qu’on sait concrètement

Le chapitre 60, marqué « S1 -End-« , a été publié le 17 janvier 2026 sur Asura Scans. Ce libellé indique la fin de la saison 1, pas la fin définitive de la série. Depuis cette date, aucun nouveau chapitre n’a été mis en ligne sur les plateformes de scan anglophone.

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Sur Reddit, des lecteurs signalent l’absence de mise à jour depuis février 2026, sans savoir si le problème vient de l’artiste, du studio coréen ou de l’équipe de traduction. La distinction a son importance : un arrêt côté production et un simple retard de traduction ne se gèrent pas de la même manière pour le lecteur.

Le manhwa comptabilise 60 chapitres traduits en anglais. Sur certaines plateformes de lecture, le compteur affiche pourtant un chiffre différent (jusqu’à 135 chapitres sur Comix.to), ce qui correspond probablement au découpage coréen d’origine, où les chapitres sont parfois segmentés en parties plus courtes.

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Discordance entre plateformes : ongoing ou hiatus pour ce manhwa en 2026 ?

Selon la plateforme consultée, le statut du titre varie. Asura Scans affiche clairement « hiatus ». D’autres fiches de lecture indiquent encore « ongoing » avec 54 chapitres, sans mise à jour récente.

Cette discordance entre plateformes est fréquente dans l’écosystème manhwa. Les agrégateurs ne synchronisent pas tous leurs métadonnées avec les éditeurs coréens. Un statut « ongoing » périmé ne signifie pas que la production a repris, il signifie simplement que personne n’a mis à jour la fiche.

Pour vérifier le vrai statut d’un titre, on recommande de croiser au minimum deux sources :

La plateforme de scan principal qui publie les traductions (ici Asura Scans, qui mentionne le hiatus)

Les forums communautaires comme Reddit ou les commentaires sous les derniers chapitres, où les lecteurs partagent des informations en temps réel

Les réseaux sociaux de l’auteur ou du studio coréen, quand ils sont identifiables, pour repérer une annonce officielle

Saison 2 de The Fox-Eyed Villain : annonce officielle ou spéculation de fans ?

Sur TikTok, la recherche « The Fox-Eyed Villain of the Demon Academy Season 2 » renvoie à des montages de fans, des recommandations et des compilations de scènes. Aucune de ces vidéos ne contient de lien vers une annonce officielle de reprise. On trouve le même phénomène sur Instagram, avec des posts promotionnels créés par des comptes communautaires.

Aucune annonce officielle de saison 2 n’a été publiée en 2026. Les contenus sur les réseaux sociaux relèvent de la spéculation et de l’engagement communautaire, pas d’une communication éditoriale.

Ce schéma est classique pour les manhwas en pause prolongée. La communauté maintient l’intérêt autour du titre, ce qui peut donner l’impression d’une actualité là où il n’y en a pas. Pour distinguer une vraie annonce d’un contenu de fan, on cherche un communiqué relayé par la plateforme de publication officielle ou par le compte vérifié de l’auteur.

Rythme de publication avant le hiatus : repères pour anticiper la suite

Avant l’arrêt, le manhwa suivait un rythme hebdomadaire régulier. Les derniers chapitres ont été publiés à intervalles d’une semaine :

Chapitre 57 le 28 décembre 2025

Chapitre 58 le 5 janvier 2026

Chapitre 59 le 11 janvier 2026

Chapitre 60 (fin de saison 1) le 17 janvier 2026

Ce rythme soutenu juste avant la pause suggère que l’arrêt était planifié pour coïncider avec la fin d’un arc narratif, pas provoqué par un problème de production soudain. La mention « S1 -End- » sur le chapitre 60 confirme un découpage volontaire en saisons.

Pour les manhwas qui fonctionnent par saisons, la durée de pause entre deux arcs varie considérablement. Certains titres reprennent après quelques mois, d’autres après plus d’un an. Sans communication de l’éditeur coréen, on ne peut pas fixer de date prévisionnelle.

Ce que le synopsis révèle sur le potentiel narratif restant

Le pitch du manhwa repose sur un auteur réincarné dans son propre personnage de vilain, avec la mission de réécrire son destin tragique. La fin de la saison 1 au chapitre 60 laisse de nombreux fils narratifs ouverts : la reconquête de la famille déchue, les rapports avec les autres élèves de l’académie, et le conflit central avec l’invocateur responsable de sa réincarnation.

Le titre cumule plus de 17 000 bookmarks sur Asura Scans et maintient une note de 9.1. Cette base de lecteurs fidèles rend une reprise commercialement logique, même si elle ne la garantit pas.

Que faire en attendant la reprise du manhwa Fox-Eyed Villain ?

La tentation de chercher des chapitres bruts en coréen existe, mais les retours varient sur ce point : le découpage diffère entre la version originale et les traductions, et la numérotation ne correspond pas toujours. On peut se retrouver à lire un passage déjà couvert dans la version traduite sans le réaliser.

L’option la plus fiable reste d’activer les notifications sur Asura Scans pour le titre et de surveiller les fils Reddit dédiés. Quand une reprise sera annoncée, ces deux canaux seront les premiers à relayer l’information.

Pour les lecteurs qui découvrent le titre en 2026, les 60 chapitres disponibles forment un arc complet et lisible d’une traite. La fin de saison 1 ne se termine pas sur un cliffhanger brutal, ce qui rend l’attente un peu plus supportable que pour d’autres séries interrompues en pleine action.