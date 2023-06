Tout savoir sur les activités à bord des croisières MSC

Naviguer sur les eaux scintillantes, explorer des destinations exotiques et profiter d'une myriade d'activités divertissantes, voilà ce qui attend les passagers des croisières MSC. Embarquez sur ces luxueux navires et découvrez une multitude d'expériences passionnantes qui sauront combler petits et grands. Des spectacles éblouissants aux restaurants gastronomiques, en passant par les piscines, les spas, les clubs pour enfants et les activités sportives, les croisières MSC offrent une pléthore de divertissements pour tous les goûts et tous les âges. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables grâce au riche programme proposé par cette compagnie de croisières de renom.

MSC : des équipements de loisirs pour tous

Les équipements de loisirs à bord des croisières MSC sont tout simplement exceptionnels. Qu'il s'agisse de l'Oasis Pool, du Solarium ou encore du Top 18 Exclusive Solarium pour adultes, les passagers ont un grand choix d'options pour se baigner et prendre le soleil en toute détente. Les plus sportifs apprécieront la salle de fitness ultramoderne, qui est équipée avec les dernières machines cardiovasculaires et musculaires. Des terrains multisports sont aussi disponibles pour pratiquer divers sports tels que le basket-ball ou le volley-ball.

A lire en complément : Les avantages du pari sportif en ligne

Pour ceux qui cherchent à se ressourcer après une journée bien remplie en mer ou lors d'une escale passionnante, les spas MSC Aurea offrent une gamme complète de soins luxueux, allant des massages thérapeutiques aux traitements de beauté en passant par l'aromathérapie. Vous pouvez même opter pour une séance de yoga sur la plage privée lorsque vous jetterez l'ancre dans un port tropical.

Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus ludique et amusant pendant votre voyage en mer sur un navire MSC Croisière, ne manquez pas Cinema 4D interactif où vous pouvez profiter d'une expérience cinématographique unique enrichie par les effets spéciaux immersifs avec sensations physiques réelles.

Lire également : Que faire à Nantes pendant les vacances ?

Tous ces équipements contribuent au plaisir ultime des vacances en croisière avec MSC.

Enfants et ados : des activités à bord pour tous les goûts

Mais les croisières MSC ne sont pas seulement réservées aux adultes ! Les enfants et les adolescents ont aussi une foule d'options éducatives et récréatives pour s'amuser pendant leur voyage en mer. Le Mini Club, qui accueille les plus jeunes de 3 à 6 ans, est l'endroit idéal pour des activités stimulantes telles que des jeux, des ateliers manuels et créatifs ou encore la lecture.

Le Junior Club, quant à lui, invite les enfants de 7 à 11 ans à participer à un large éventail d'activités sportives et culturelles dans une ambiance conviviale. Les ados de 12 à 14 ans peuvent rejoindre le Y Team où ils vont pouvoir se faire de nouveaux amis tout en découvrant différentes cultures grâce aux divers ateliers proposés comme par exemple ceux dédiés au langage des signaux marins.

Les plus grands âgés entre 15 et 17 ans ont leur propre espace avec le célèbre Aurea Spa Teens. Ils peuvent ainsi profiter d'un programme complet spécialement conçu pour eux incluant des soins spa exclusifs, des activités ludiques mais aussi des soirées dansantes au Disco. Tous ces clubs disposent du label LEGO® Experience On Board qui apporte encore plus de plaisir aux enfants passionnés.

Chez MSC Croisières, nous mettons tout en œuvre afin que chaque passager trouve son compte pendant ses vacances en mer. La variété exceptionnelle d'options disponibles garantit qu'il y aura toujours quelque chose pour chacun quel que soit son âge ou ses centres d'intérêts. Les croisières MSC sont l'opportunité idéale de vivre des expériences inoubliables tout en découvrant les plus belles destinations du monde sous un jour nouveau.

Spectacles et vie nocturne : l'animation assurée sur MSC

Les croisières MSC ne seraient pas complètes sans les spectacles et la vie nocturne animée à bord. Chaque soir, les passagers ont le choix entre une variété de divertissements allant du théâtre au cinéma en passant par des concerts live. Les productions sont bien sûr d'une qualité remarquable avec des artistes professionnels qui émerveilleront tout le monde.

Il n'y a rien de mieux que de se détendre après une journée active sur le pont autour d'un verre dans l'un des nombreux bars et lounges disponibles à bord. Pour ceux qui veulent continuer la fête jusqu'au bout de la nuit, il y a aussi un club discothèque ouvert jusqu'à tard où vous pourrez écouter les derniers hits et danser toute la nuit.

Pour les amateurs de jeux, plusieurs tables se trouvent aussi sur chaque navire permettant aux joueurs débutants comme experts d'affronter leurs adversaires dans divers jeux tels que le poker, la roulette ou le blackjack. Ceux-ci peuvent être suivis sur grand écran afin que tous puissent profiter pleinement du spectacle.

Le casino est aussi disponible pour ceux qui souhaitent tenter leur chance en mer avec des machines à sous modernes et classiques, mais aussi différents types de loteries.

Il y a quelque chose pour toutes les sorties romantiques ! Avec différentes options telles qu'un cinéma sous les étoiles ou encore un délicieux repas gastronomique face à l'océan, cette expérience inoubliable ne laisse personne indifférent.

Avec tout cela proposé pendant votre voyage en mer avec MSC Croisières, il est difficile de ne pas trouver son compte. Les vacances tant attendues sont là et tout est prêt pour que vous passiez des moments inoubliables, quelle que soit la raison de votre voyage à bord.

Escales : des excursions pour découvrir les destinations

Une croisière MSC est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux horizons grâce aux excursions proposées lors des escales. Chaque jour, il y a plusieurs options d'excursion à terre pour permettre aux passagers de s'imprégner de la culture locale et de visiter les sites touristiques incontournables.

Des guides locaux experts vous accompagneront dans vos excursions, ce qui vous garantit une expérience authentique et riche en découvertes. Les activités sont adaptées à tous les âges et niveaux physiques, avec des options allant du simple tour guidé en bus jusqu'à la randonnée sportive sur un volcan actif.

Les excursions peuvent être réservées avant le départ ou pendant le voyage, selon votre préférence. Il y a une grande variété d'options disponibles pour chaque port d'escale afin que chacun puisse trouver quelque chose qui corresponde à ses intérêts.

En Italie, par exemple, vous pouvez explorer la ville historique fascinante de Rome ou flâner dans les rues pittoresques de Florence. En Espagne, Barcelone offre une architecture unique signée Gaudi tandis que Malaga se distingue par ses plages paradisiaques.

Quant au Portugal, Lisbonne est réputée pour sa célèbre Tour de Belem et son monastère des Hiéronymites classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous avez aussi l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'historique industriel du Royaume-Uni avec un arrêt en région industrielle galloise où charbonnages et anciennes usines côtoient les villages de pêcheurs.

Pourquoi ne pas opter pour une excursion gastronomique dans un port d'escale ? Vous aurez le plaisir de découvrir des spécialités culinaires locales et authentiques tout en profitant du panorama offert par cette escale.

Les excursions proposées lors des escales constituent une excellente opportunité pour découvrir de nouvelles cultures et explorer le monde à bord d'une croisière MSC.