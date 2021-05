Quels sont les jeux de casino les plus populaires au Canada ?

L’univers des jeux de casino en ligne reste un peu complexe dans plusieurs pays. Avant de choisir le site sur lequel vous allez placer vos mises, vous devez prendre en compte certains critères et surtout vérifier si la plateforme est autorisée de façon légale à exercer. Au Canada, les autorités encadrent bien le secteur des casinos en ligne. Toutefois, vous gagnerez à analyser certains détails afin de profiter des meilleurs jeux de casino les plus populaires.

Vérifier la licence et la qualité du site

Avant de vous lancer dans l’univers des jeux de casino en ligne, vous devez tout d’abord atteindre l’âge légal de 18 ans au Québec et 21 ans dans les autres provinces du pays. En plus de votre éligibilité, vous devez vérifier la légalité du site sur lequel vous voulez jouer. En effet, la licence de la plateforme reste très capitale. Au Canada, c’est la commission des jeux de Kahnawake qui régule le secteur des jeux d’argent en ligne et accorde l’autorisation aux sites officiels.

Vous trouverez plus d’une centaine de casinos physiques dans le pays ainsi que les sites internet de jeux de casino qui deviennent de plus en plus nombreux. Grâce à ce site, vous pouvez sélectionner les meilleurs sur lesquels vous voulez placer vos mises en toute sécurité. Le choix s’effectue suivant la licence des jeux, la sécurité des paiements, les logiciels utilisés et le service clientèle mis en place.

Les meilleurs jeux de casino en ligne

A priori, vous pourrez jouer en ligne les mêmes jeux de casinos physiques. À quelques différences près, vous trouverez sur les sites canadiens les mêmes jeux populaires dans le monde.

Machine à sous

L’incontournable machine à sous reste très prisée sur les sites internet comme https://www.betiton.com/fr-ca/, un des sites leaders de casino au Canada. Pour jouer à la machine à sous, vous pouvez vous inscrire en ligne et effectuer un premier dépôt. Ensuite, vous allez dans la rubrique machine à sous du site et vous lancez le rouleau. En plus de maitriser le vocabulaire du jeu, vous devez en comprendre le mécanisme afin d’optimiser vos mises et par conséquent de faire du profit.

Blackjack

Le blackjack n’a jamais perdu sa popularité dans les casinos en ligne canadiens. Ce célèbre jeu de cartes se joue aussi en ligne avec plus de 50 % des internautes qui préfèrent le blackjack. Rendu célèbre par de grands auteurs et même dans des films, le blackjack consiste pour le joueur à battre la banque en possédant en main des cartes dont le total des points avoisine le plus possible le chiffre 21, le seuil à ne pas franchir.

Roulette

Le blackjack ou le 21 nécessite plus d’attention et de calculs que la roulette. La roulette se pratique dans les casinos français et ceux anglais comme https://www.casimoose.ca/. Une simple inscription et un premier dépôt vous permettent d’appuyer le spin de la roulette pour faire sourire votre chance.

La sécurité et la fiabilité du site

Les sites internet de casino proposent avant tout des jeux d’argent. En live ou non, vous devez vérifier la fiabilité du site. Cela passe par la qualité des logiciels proposés lors de vos parties. Pour vérifier la sécurité du site, vous devez vous rassurer tout d’abord de sa licence dans la liste des sites reconnus par la commission des jeux. De même, les sites légaux eux-mêmes le précisent dans leur « À propos » ou au bas de page (footer) de leur site.

Vous pouvez aussi vous fier aux recommandations et aux avis en ligne des internautes sur les pages jaunes du site sur lequel vous voulez vous aventurer. Ne manquez pas de tester la fluidité du site, la présence des virus ou pas, le service client mis en place et les jeux proposés.

Les moyens de paiements

Ne choisissez pas un site de casino en ligne qui ne propose pas plusieurs moyens de paiements. Tout au moins, vous pourrez effectuer vos dépôts et vos retraits via votre Carte bancaire, PayPal, MasterCard et Visa, Revolut, etc. Plusieurs plateformes proposent aujourd’hui les paiements par Bitcoin et d’autres monnaies virtuelles. Pour vos premiers dépôts, nous vous conseillons de ne pas mettre une forte somme. Cela vous évite les éventuelles déconvenues. Par ailleurs, évitez de tomber dans l’addiction et dans la recherche obsessive de gros gains.