Quelles sont les spécificités du marketing sensoriel ? 

Le marketing sensoriel est une composante du marketing global, qui est largement employée au sein des entreprises. Bien que cette forme de marketing passe très souvent inaperçue, elle dispose tout de même d’un fort potentiel de conversion et de fidélisation. Pour toute entreprise, il convient donc de s’intéresser à : ce qu’est réellement le marketing sensoriel, son fonctionnement et ses avantages.

Le marketing sensoriel : qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, le marketing sensoriel fait intervenir les sens. Il part du principe selon lequel le consommateur est beaucoup plus disposé à acheter un produit dans un endroit où il se sent bien. Ainsi, en fonction des objectifs de l’entreprise, le fonctionnement du marketing sensoriel peut se baser sur un ou plusieurs sens du consommateur. Cela peut donc être la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût ou le toucher.

A lire aussi : Lacdirect.com, fabrication de PLV sur mesure

Il s’agira de provoquer des émotions chez le consommateur afin de marquer sa mémoire et susciter en lui la décision d’achat. Cette forme de marketing prend progressivement de l’ampleur, car la concurrence est très rude au niveau des autres formes de marketing.

Quels sont les différents types de marketing sensoriel ?

Puisque le marketing sensoriel se focalise sur les sens du consommateur, il se décline en cinq variantes. Il s’agit entre autres du marketing visuel, du marketing olfactif, du marketing gustatif, du marketing auditif ou sonore et du marketing tactile.

A lire aussi : Qu'est-ce que la transformation digitale en entreprise ?

Toutefois, si vous souhaitez ajouter le marketing sensoriel à votre stratégie marketing, vous pouvez faire appel à des professionnels sur https://www.ats-studios.com/. Ces experts en la matière sauront exactement les types de marketing sensoriel qu’il faudra adapter à votre entreprise.

Le marketing sensoriel : quels avantages ?

Le marketing sensoriel présente de nombreux avantages pour les entreprises qui la mettent en pratique. En réalité, l’affectivité, la sensibilité et le plaisir sont des critères très déterminants dans les différents comportements d’achat des clients. Et ce sont ces comportements qui définissent leurs modes d’achats. Conformer votre entreprise aux critères évoqués plus haut est le tout premier avantage qu’offre le marketing sensoriel.

Sachez aussi que le marketing sensoriel permet de fidéliser sa clientèle. En effet, la stimulation des sens a un impact considérable sur le processus d’évaluation et de choix du consommateur. Accorder du soin au marketing sensoriel est donc très important. Voilà pourquoi il est très conseillé de recourir à une agence de communication sonore par exemple, si vous envisagez le marketing auditif.

Il est de ce fait évident que le marketing sensoriel permet de gagner en efficacité et constitue une véritable clé de succès en matière de marketing. Toute entreprise qui souhaite se démarquer de la concurrence a donc tout intérêt à se l’approprier.