Quel meilleur forfait sans engagement ?

Les plans non contraignants sont désormais une offre très importante sur le marché et ont été lancés pour la première fois par Free Mobile en 2012. Ce géant des télécommunications a su stimuler une nouvelle commande qui profite grandement aux consommateurs et oblige tous les opérateurs à suivre cette nouvelle tendance.

Quelles sont les dernières offres mobiles proposées par Free Mobile, Sosh, B&You et Red by SFR ? Quel opérateur possède la meilleure couverture réseau en France ? Quel opérateur vous propose le forfait mobile le plus équilibré en termes de communication et de données ?

Forfaits mobiles non contraignants pour les petits budgets

Depuis que Free Mobile est entré sur le marché, le prix des forfaits de base a considérablement diminué. Idéal pour les utilisateurs qui consomment quelques heures d’appels et peu de données sur les réseaux sociaux ou sur Internet, les forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois sont très populaires.

Free Mobile avec son offre de base à 2 euros par mois est le plus compétitif.

Forfaits à moins de 20 euros par mois pour des appels illimités et un peu de données

Les forfaits mobiles sans engagement pour moins de 20 euros par mois offrent un bon moyen avec des appels généralement illimités et des SMS/MMS avec suffisamment de données pour vérifier les e-mails sur la 4G.

Free Mobile ne propose aucun intermédiaire et, pour l’instant, c’est l’offre RED de SFR avec son plan de 15 Go qui remporte le pari.

forfaits illimités pour les toxicomanes

Le smartphone et la tablette connectés en tout temps et partout sont un véritable phénomène social, les forfaits mobiles sans engagement proposent des forfaits de données de 20 Go à 100 Go pour la plupart des gourmands. Pour la qualité du réseau 4G et le rapport qualité-prix, les offres Sosh et Free Mobile sont sans aucun doute les meilleures.

Il est peut-être préférable de profiter des promotions en combinant une offre mobile avec un forfait Fibre à domicile.

Les opérateurs mobiles sous la loupe

Promotion actuelle des forfaits B&You

Bouygues Telecom travaille depuis quelques années sur son image commerciale et travaille désormais sous le label B&YOÚ avec des forfaits attrayants et non contraignants face à la concurrence. B&YOU est sans aucun doute l’opérateur proposant aux consommateurs la plus large gamme de forfaits mobiles ; comme Orange, Bouygues Telecom dispose d’un réseau de télécommunications de qualité avec des infrastructures qui offrent la 4G/4G . Les appels internationaux sont souvent inclus dans les offres et B&You diversifie ses forfaits avec de nombreuses destinations à travers le monde. L’application Word & You est un avantage pour les clients, car elle offre la possibilité d’envoyer des SMS illimités depuis l’étranger vers la France, une simple connexion est requise Wi-Fi pour bénéficier de ce service.

B&YOU propose 12 forfaits sans engagement, les formules varient en fonction de votre consommation de données et des appels internationaux :

B&You 24/24, 20 Mo, appels/SMS illimités pour 7,99 euros/mois ; B&You 1 Go, appels illimités/SMS internationaux pour 14,99 euros/mois ; B&You 20 Go, appels illimités/SMS internationaux pour 19,99 euros/mois ; B&You 50 Go, appels/SMS illimités pour 24,99 euros/mois.

Promotion actuelle des forfaits RED by SFR

SFR n’est pas en reste et propose également des forfaits non contraignants pour tous les budgets. Depuis son acquisition en 2014 par P. Drahi, SFR a diversifié son offre et propose des prix compétitifs très élevés. L’opérateur n’est pas aussi populaire que Orange et Free, mais il gagne progressivement du terrain. C’est également pour cette raison que l’opérateur va bientôt changer de nom et s’appeler Altice. La qualité du réseau est bonne et offre Des offres intéressantes à bas prix, comme le forfait 9,99 euros avec la possibilité d’appels illimités partout dans le monde. Votre pass verrouillé 2h est également apprécié pour ceux qui ont des difficultés à gérer leur consommation. La 4G fait partie des offres proposées et couvre bien l’ensemble du territoire français.

Red by SFR propose 4 forfaits sans engagement pour smartphones et mobiles, les forfaits mobiles varient en fonction de vos appels et de la consommation de données :

5h NETWORK SMS/MMS illimités, 50 Go de données 4G pour 5 euros/mois ; RÉSEAU 1 Go illimité pour 10 euros/mois ; ROUGE 15 Go illimité pour 15 euros/mois RÉSEAU 100 Go tout en illimité pour 20 euros/mois.

Les forfaits proposent également des appels internationaux.

Promotion continue sur les forfaits Sosh

Sosh a réussi à se démarquer de l’opérateur Orange et à créer une véritable communauté de consommateurs. Sosh est reconnu pour la qualité de leurs forfaits accessibles aux petits budgets et adaptés aux plus jeunes utilisateurs. Son réseau utilise les infrastructures d’Orange, qui reste à ce jour leader sur le marché des forfaits mobiles. Les nombreux services inclus en plus des offres mobiles sont intéressants : Cinéday, Business Directory, Orange Map, Renvoi d’appel, SMS internationaux illimités, etc.

Sosh propose 4 principaux forfaits mobiles sans engagement pour smartphones et publie régulièrement des offres promotionnelles, tous les forfaits ont un accès illimité au Wi-Fi Orange :

Sosh 2h avec deux heures d’appels SMS/MMS en illimité, 50 Mo de date en 4G pour 4,99 euros/mois ; Sosh 50 Mo, appels illimités SMS/MMS, 50 Mo de données pour 9,99 euros/mois ; Sosh 20 Go, appels SMS/MMS illimités et 20 Go de données ; Sosh 40 Go, SMS/MMS appels illimités, 40 Go de données.

Promotion actuelle de forfaits mobiles gratuits

Free est le dernier opérateur à entrer sur le marché des forfaits mobiles et reste l’outsider à ce jour. Malgré tout, l’opérateur Free connaît une croissance exponentielle avec des offres ultra-compétitives et un réseau téléphonique renforcé. Son offre de base avec le forfait de 2 heures à 2 euros par mois avec appels internationaux illimités frappe fort. Le mobile gratuit propose également de nombreuses offres promotionnelles sur les plateformes de vente privées tout au long de l’année. Il est important de noter que les clients de Freebox ont accès à des forfaits mobiles plus avantageux que les nouveaux utilisateurs, le forfait de 2€ passe à 0€ par mois sans engagement. Enfin, Free se démarque de la concurrence en proposant un forfait 4G avec 100 Go de données, de quoi satisfaire l’appétit vorace des accros à Internet.

Les avantages d’un plan RED by SFR

Bien qu’il puisse être difficile de naviguer toutes les offres forfaitaires du marché, voici un bref aperçu des avantages des forfaits RED by SFR.

Comme mentionné ci-dessus, la couverture réseau de SFR est très puissante, elle vous permet de diffuser, de surfer sur le Web, de télécharger et de télécharger à une vitesse de 500 mégabits par seconde avec 4G . Le réseau couvre plus de 99 % du territoire, où que vous soyez en France, en ville ou à la campagne, dans un bâtiment en fibre optique ou dans une vieille maison en pierre, vous aurez accès à toute la 4G dont vous avez besoin.

Vous avez la possibilité de changer de téléphone tout en souscrivant à un forfait sans engagement sur RED by SFR. Tous les smartphones sont livrés déverrouillés, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser n’importe quelle carte SIM, de n’importe quelle marque de téléphone portable. De plus, la livraison est garantie dans les 24 heures à domicile ou dans les 48 heures à un point relais. En plus de cela, le service en cas de panne, où vous disposez d’un smartphone similaire tandis que votre appareil est réparé.

RED by SFR est l’un des meilleurs forfaits mobiles sans engagement du marché, notamment grâce à sa grande flexibilité, son approche modulaire et mobile. Tout se passe en ligne depuis l’espace client, sans avoir à vous rendre au magasin ou à appeler le service client pour obtenir des réponses et apporter des modifications à votre forfait. Par exemple, il est possible d’ajouter une option internationale à la dernière minute avant de partir en voyage, elle entrera en vigueur immédiatement, donc même dans le cas de dernière minute, nous n’hésitons pas à prendre les mesures nécessaires pour avoir l’esprit tranquille. Vous pouvez également compléter votre offre en augmentant le nombre de gigaoctets directement en ligne lorsque vous aurez terminé ce qui est déjà inclus dans l’offre.

Ce forfait donne également accès aux plateformes de streaming en ligne, y compris les chaînes sportives, les plateformes de films et de séries, la musique en streaming, les podcasts et même la chaîne pour enfants SFR.

Le L’offre groupée sans engagement de RED by SFR peut certainement s’adapter à tous vos besoins et désirs, ce qui en fait l’un des plus attractifs du marché aujourd’hui.

Les offres mobiles sans engagement proposées par Free sont moins mais ultra-compétitives :

2 heures d’appels gratuits plus SMS/MMS illimités, 50 Mo de données pour 2 euros/mois ; Appels gratuits SMS/MMS illimités, 100 Go de données pour 19,99 euros/mois.

Reportage vidéo sur les forfaits de ski mobiles au bas prix

