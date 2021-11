Home » Actu Quel intérêt de faire un bilan de compétence ? Actu Quel intérêt de faire un bilan de compétence ?

Vous avez déjà entendu parler de l’évaluation des compétences, mais vous ne savez pas vraiment quels en sont les avantages ? Pourquoi est-il avantageux de se lancer dans une évaluation des compétences ? Tout d’abord, sachez que l’évaluation des compétences vous aide à atteindre de nombreux objectifs, tels que l’envie de vous reconvertir professionnellement, ou simplement de faire le point sur votre carrière… Découvrez nos 5 bonnes raisons de procéder à une évaluation des compétences !

1 — L’évaluation des compétences vous permettra de mieux vous connaître

Vous allez nous le dire, mais comment une simple évaluation des compétences me permet-elle de mieux me connaître ? Tout simplement parce qu’il est très important, dans un premier temps, lors de la phase préliminaire de l’évaluation des compétences, de faire une analyse de votre personnalité et de vos compétences . Il s’agit de commencer l’introspection, pour revenir à votre « moi » le plus profond.

Bien avant pour vous lancer dans la recherche de vos compétences professionnelles, il est essentiel de savoir qui vous êtes, de découvrir la personne qui est en vous. Et croyez-nous, vous découvrirez beaucoup de choses sur vous-même et sur votre personnalité ! Vous aimez construire un projet professionnel qui vous ressemble sans vraiment savoir qui vous êtes ?

2 — L’évaluation des compétences vous permettra d’améliorer votre carrière

Vous travaillez dans la même entreprise depuis plusieurs années, vos tâches sont toujours les mêmes et se répètent, vous ne savez même pas ce que vous êtes capable de faire en dehors de votre emploi actuel, vous ne savez plus ce que vous valez vraiment professionnellement…

Grâce à l’évaluation des compétences, l’expert qui vous accompagnera vous aidera à identifier et à évaluer toutes vos compétences professionnelles , vos talents. Vous pouvez enfin dévoiler votre pépite ! Au cours de la phase professionnelle, vous serez en mesure de développer l’ensemble de votre portefeuille de compétences, de clarifier vos compétences, de mettre à jour tout ce que vous avez développé au cours de sa carrière et de sa carrière. Votre potentiel sera enfin révélé !

Grâce à vos compétences, que vous officialiserez sans aucun doute lors de cette évaluation des compétences, vous pourrez recourir à un nouveau projet qui correspondra à qui vous êtes et, surtout, à vos attentes et à vos besoins.

3 — Vous serez en mesure d’insuffler un nouveau souffle à votre vie professionnelle grâce à un nouveau projet

Après avoir effectué votre analyse de personnalité et le développement de votre portefeuille de compétences, le rôle de votre consultant sera de vous accompagner dans le développement d’un nouveau projet professionnel . Vous recevrez un document de synthèse et un plan d’action qui vous guideront vers votre nouvel avenir professionnel. Ce nouveau projet peut être un projet de formation, un projet de recyclage, une évolution interne au sein de votre entreprise ou un changement dans l’environnement de travail… Notre objectif est de vous aider et vous soutenir jusqu’à ce que vous atteigniez vos objectifs professionnels. Votre vie professionnelle prend donc une nouvelle tournure !

4 — L’évaluation des compétences peut vous permettre de changer d’emploi

Et si l’évaluation des compétences vous permettait enfin d’ouvrir les yeux et de vous orienter vers un nouveau secteur d’activité ? Ou même vers un nouveau métier ? Au cours de la phase de projet professionnel, vous pourrez découvrir de nouveaux métiers (y compris certainement une partie que vous ne connaissiez pas totalement) qui correspondent aux compétences que vous avez pu développer au cours de votre carrière.

Donc oui, l’évaluation des compétences peut vous permettre de changer d’emploi. Mais attention, le recyclage demandera du temps, de la patience, de la motivation et surtout, de l’investissement ! L’important, c’est de trouver ta place ! Vous serez alors convaincu et stimulé pour mener à bien votre projet.

5 — Dans quelques mots, vous feront évoluer professionnellement, mais aussi personnellement

L’évaluation des compétences n’est pas simplement un soutien quelconque. L’évaluation des compétences vous permettra de vous découvrir, de savoir qui vous êtes professionnellement, mais aussi personnellement. L’expert vous accompagnera pour surmonter vos freins et identifier vos blocages, vous aider à surmonter. Vous pourrez découvrir le meilleur de vous-même.

Si, au cours de cette lecture, vous avez senti que l’une de ces raisons vous correspondait, il est peut-être temps de commencer une évaluation des compétences ! De plus, l’accès à ce support n’a jamais été aussi simple. En effet, grâce à votre CPF (Personal Training Account), vous pouvez bénéficier d’une assistance complète ou partielle en fonction du nombre d’heures que vous avez accumulées. Vous pouvez également contacter votre employeur si vous êtes salarié ou votre agence pour l’emploi si vous êtes à la recherche d’un emploi.

Alors n’hésitez plus ! Obtenez contactez notre équipe de PEPITE SC , nous vous accompagnerons dans le cadre de l’évaluation de vos compétences jusqu’au développement de votre nouveau projet professionnel. La gamme est accessible à tous.