Quel est le prix d’une bonne mutuelle ?

Face à une couverture sociale souvent insuffisante, il semble nécessaire que les familles se fournissent une bonne santé mutuelle. Selon le niveau de couverture requis, le nombre de contrats d’assurance maladie varie considérablement. D’autres critères ont également une incidence sur les tarifs proposés. Pour mieux comprendre les nombreuses offres santé complémentaires sur le marché, voici quelques explications sur les prix moyens d’abonnement à une famille commune, et en particulier pour celui qui couvre quatre personnes d’un même ménage.

Prix moyens pour une famille commune 4 personnes en France

Selon des études, le coût moyen de la couverture santé pour une famille en France est de 99,85 euros par mois. Il en résulte un budget annuel d’environ 1 200 euros pour obtenir un remboursement normal des frais de santé pour une famille de 4 personnes (composée ici de 2 adultes âgés de 35 ans et de 2 enfants âgés de 3 et 7 ans).

Cependant, nous pouvons constater que les taux pratiqués par les mutuelles ne sont pas les mêmes sur l’ensemble du territoire. Les prix peuvent varier considérablement, avec des montants supérieurs de 15 à 20 % à la moyenne nationale dans certains cas. Il convient de noter que ces prix moyens sont basés sur la couverture santé traditionnelle, qui comprend les soins médicaux, les visites chez le médecin, l’hospitalisation, ainsi que les soins dentaires et optiques.

Disparités de taux par région

taux les plus élevés pour une mutuelle familiale sont facturés en Ile-de-France et dans la région PACA. Pour une famille de 4 personnes, il faut envisager un budget de 115 euros par mois. Au contraire, des montants d’assurance maladie beaucoup plus faibles sont disponibles dans d’autres régions françaises. C’est notamment le cas en Alsace, où une famille commune peut s’abonner pour environ 75 euros par mois Les .

En général, la région parisienne, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont les lieux où l’assurance maladie facture le plus leurs services. La situation est très différente dans les régions de l’ouest et du nord-est de la France. Les tarifs les plus attractifs sont proposés nettement en dessous de 100 euros par mois dans ces départements. Les disparités de prix observées sur l’ensemble du territoire conduisent à des économies substantielles, allant de 200 à 300 euros par rapport à la moyenne nationale.

Critères à prendre en compte pour réduire le budget

De nombreuses offres complémentaires de santé dédiées spécifiquement aux familles (y compris le bénéficiaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants) sont disponibles en ce moment. Les prix facturés varient de simple à triple selon le niveau de garantie offert.

assurance maladie familiale haut de gamme peut nécessiter un budget important. En Ile-de-France, une mutuelle familiale qui comprend un remboursement de 250 % pour les soins médicaux, 100 % pour l’hospitalisation, 380 % pour les soins dentaires pour enfants et un forfait de 500 euros pour les lunettes est disponible pour un tarif mensuel d’environ 200 euros. Cet exemple s’applique à deux parents trentenaires et à leurs jeunes enfants. Pour une famille dont les parents ont 55 ans, avec une couverture médicale identique, l’engagement mensuel sera d’environ 290 euros L’ !

En conclusion, pour une famille de deux parents et de deux enfants, la norme est un budget annuel de 1 200 euros. Pour obtenir les meilleurs prix, vous devez demander des devis aux entreprises et comparer les offres et les prix. C’est la meilleure façon de souscrire à un programme de santé complémentaire au meilleur prix.