Home » Finance Quel courtier négocier ? Finance Quel courtier négocier ?

Quoi de plus important que les stocks chauds ? Avoir la bonne mentalité, la stratégie et les outils appropriés.

Et quand il s’agit d’outils, votre courtier en ligne peut être un atout clé… ou votre pire ennemi.

Lire également : Bourse : que sont les contrats et produits dérivés ?

Fais-moi confiance. J’ai appris de l’expérience.

Choisir un courtier en ligne pour votre stratégie de placement devrait prendre du temps. Évaluez vos options, considérez votre stratégie de trading et n’ayez pas peur de poser des questions. Dans le secteur financier, chaque outil que vous utilisez devrait vous aider à vous sentir à l’aise et en sécurité .

A voir aussi : Peut-on souscrire un crédit immobilier via une banque en ligne ?

Lorsque vous êtes un trader de jour, le bon courtier en actions de penny peut vous aider à maximiser chaque transaction, à la fois pendant et après les heures de marché. Avant de prendre une décision, vous voudrez rechercher plusieurs indicateurs clés, que je vais décrire ci-dessous.

Vous pourriez également envisager de créer des comptes avec mes traders préférés. Si vous n’avez pas de cadre de référence, vous ne saurez pas si vous utilisez le courtier en ligne qui vous convient.

Nous allons creuser dans le stratégie entre le choix d’un courtier en ligne pour les transactions de jour de penny actions.

Table des matières

1 Qu’est-ce qu’un courtier en ligne Penny Stock ? 1.1 Sociétés d’investissement et de commerce

2 Quels sont les meilleurs courtiers en bourse en ligne pour les débutants ? 2.1 StockStoTrade 2.2 TD Ameritrade 2.3 E-Trade 2.4 Courtiers interactifs

3 Comment choisir un courtier en actions de penny 3.1 Que devez-vous regarder ? 3.1.1 Coûts de négociation 3.1.2 Outils de négociation 3.1.3 Produits d’investissement 3.1.4 Négociation mobile 3.1.5 Service à la clientèle 3.1.6 Analyse des actions 3.1.7 Règlement 3.1.8 Services bancaires 3.1.9 Sécurité des comptes 3.1.10 Exécution des ordres 3.1.11 Trading international

4 Conseils clés pour choisir un courtier en ligne 4.1 Connaître le courtier et ses conditions générales 4.2 Ne pas laisser N’importe qui Tradez pour vous

5 Le Bottom Line

Qu’ est-ce qu’un courtier en ligne Penny Stock ?

Un courtier en actions de penny est un courtier en ligne qui facilite le trading d’actions de penny — aussi appelé actions de gré à gré, ou OTC. Les actions de penny sont des actions qui se négocient à 5$ ou moins par action, de sorte qu’il ne s’agit pas d’entreprises à haut niveau ou à revenu élevé.

Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner de l’argent avec pennystocking. Je suis une preuve vivante. J’ai transformé un investissement initial d’un peu plus de 12 000$ en bénéfices de près de 5 millions de dollars, principalement par le biais de transactions boursières de penny.

Les courtiers en ligne Penny actions vous obligent à faire un investissement minimum, qui varie entre eux. En général, cependant, les minimums se révèlent beaucoup plus bas que si vous aviez l’intention de négocier sur les principales bourses — ou si vous vouliez négocier sur la marge, ce que je ne recommande jamais.

Quiconque vous dit que les courtiers en ligne ont besoin d’un minimum de 10 000$ ou 20 000$ ment. Si vous avez 500$ à investir, vous êtes probablement bon à partir.

Sociétés d’investissement et de commerce

Le secteur des valeurs mobilières est très diversifié. Chacun a des stratégies, des objectifs et des domaines d’expertise différents .

Comme vous l’avez peut-être tiré de ce site, je me concentre sur les petites entreprises capitalisables. Je veux échanger rapidement et gagner des profits partout où je peux.

Un courtier en ligne peut aussi avoir des spécialités. Par exemple, certains se concentrent principalement sur les stratégies d’investissement à long terme. Leurs clients détiennent des placements pendant des mois, des années, voire des décennies avant de vendre et de prendre leurs bénéfices. Entre-temps, ils reçoivent souvent des dividendes.

Ce n’est pas mon sac. Au lieu de cela, je négocie jour des actions de penny et des actions à petite capitalisation. J’ai effectué des métiers qui n’ont duré que quelques minutes, bien que je détiens parfois des actions du jour au lendemain ou pour des périodes plus longues selon mes recherches.

Si vous êtes intéressé par le trading de jour par rapport à l’investissement, vous aurez besoin d’un courtier en ligne spécialisé dans la journée commerce.

Quels sont les meilleurs courtiers en ligne pour les débutants ?

Vous voudrez travailler avec un courtier boursier en ligne qui peut vous aider à vous familiariser avec le processus. Pour les débutants, certains sont meilleurs que d’autres .

Rejoindre mon Challenge Trading peut vous aider à vous mouiller les pieds et à apprendre plus rapidement, mais je recommande toujours plusieurs entreprises qui ont prouvé leur valeur pour les débutants dans le commerce de jour.

Voici quatre de mes principales recommandations. Consultez-les par vous-même pour déterminer la meilleure solution pour vos besoins spécifiques.

StockStoTrade

Avant de parler des courtiers en ligne traditionnels, je veux partager les avantages de l’embarquement avec StockstoTrade. C’est une plateforme incroyable qui vous apprend à négocier des actions dans un environnement à faible stress et à haute teneur en données.

Ce n’est pas un courtier en ligne — du moins, pas encore — mais il vous permet d’essayer le trading de papier, de filtrer de grandes quantités de données de marché, d’isoler les actions qui pourraient faire de gros mouvements dans un proche avenir, et plus encore.

Beaucoup de nouveaux négociants boursiers sont submergés parce qu’ils doivent obtenir leurs informations auprès de nombreuses sources. C’est déroutant et frustrant… et ça mange une tonne de ton temps.

StockStoTrade combine tous ces services, des webinaires en direct sur le marché ouvert et proche du négoce papier et des actions à regarder. Les filtres sont hautement adaptables, de sorte que vous pouvez ajuster votre utilisation de la plate-forme à votre stratégie de trading particulière.

TD Ameritrade

J’ ai utilisé TD Ameritrade et je connais beaucoup de gens qui l’utilisent régulièrement. C’est l’un des courtiers en ligne les plus connus au monde, ce qui lui donne une certaine crédibilité immédiate.

TD Ameritrade n’est pas idéal pour court-circuiter, mais c’est un courtier décent. Je connais beaucoup de gens qui ont un compte E-Trade et un compte TD Ameritrade, ce qui signifie qu’ils obtiennent le meilleur des deux mondes. Vous pouvez vendre à découvert en utilisant E-Trade et utiliser TD Ameritrade principalement pour l’achat.

Il n’y a pas d’abonnement ou les frais de plate-forme avec TD Ameritrade, qui est un excellent point de vente. Il n’y a pas non plus de dépôt minimum en espèces pour créer un compte.

Commerce électronique

TD Ameritrade et E-Trade ont toutes deux des commissions de 6,95$ par transaction (au moment de la rédaction du présent document). Ils sont également similaires en termes de contenu et d’interface, bien que je préfère E-Trade. En fait, j’ai presque toujours un compte E-Trade ouvert pour négocier de petites sommes d’argent.

Courtiers interactifs

Vous pourriez être intéressé par Interactive Brokers si vous voulez négocier sur marge (encore une fois, ce que je ne recommande pas) ou si vous voulez travailler avec une entreprise qui possède des tonnes d’actifs. La société a besoin d’un dépôt minimum de 10 000$ pour commencer à négocier, et vous devez garder un solde de 2 000$ dans votre compte de trading.

À l’époque, les commerçants individuels comme vous et moi étaient confrontés à très peu d’options de courtier. La plupart des courtiers en valeurs mobilières étaient des courtiers à service complet. Tu devais les appeler chaque fois que vous vouliez faire un échange et payer une prime lourde pour leur temps.

Heureusement, le paysage semble très différent maintenant…

Vous avez beaucoup de courtiers en ligne parmi lesquels choisir, et la plupart vous permettent de faire des métiers sans prendre un téléphone. C’est une bonne chose, surtout quand il s’agit de commissions.

Qu’ est-ce que vous devez regarder ?

Si vous êtes intéressé à travailler avec un courtier en actions de penny, il y a plusieurs considérations qui méritent votre attention. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour vous, donc je couvrirai chaque catégorie en entier pour vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de votre stratégie de trading.

Coûts commerciaux

Je ne me suis jamais soucié des commissions que E-Trade ou Interactive Brokers m’ont facturées. Si je me concentre sur les bons métiers, les commissions sont négligeables.

Tu dois juste être plus chooté avec tes métiers.

Je sais que vous pensez que vous devez échanger tous les jours, mais vous ne le faites pas. il n’y a pas de supernova, ou s’il n’y a pas d’énorme stock volatile, ou s’il n’y a pas de stock que vous pouvez faire 20, 30 ou 50 p. 100, n’échange pas.

Les commissions peuvent en fait être une bonne chose pour vous aider à éviter la surnégociation !

© 2018 Millionaire Media, LLC Ce n’est pas différent de la règle de trading de jour de modèle (PDT), que beaucoup de gens détestent, Même je détestais au début. Quand j’ai commencé à enseigner, j’ai dit : « Allez, laissez tout le monde échanger. » Maintenant, je vois combien de débutants exagérément. La règle PDT vous aide à reculer.

Pourtant, vous ne voulez pas utiliser un courtier en ligne qui vous facturera plus que la concurrence. Cela est particulièrement vrai quand il s’agit de frais cachés.

Découvrez exactement combien votre courtier de trading en ligne facturera et pour quoi.

Outils de trading

Les meilleures plateformes de courtage en ligne fournissent des outils pratiques pour vous aider à faire des transactions intelligentes. Par exemple, E-Trade offre des informations fantastiques pour les personnes qui sont nouveaux dans commerce. Il y a aussi une vaste base de connaissances, des informations sur les tendances en matière d’investissement, des nouvelles du marché et bien plus encore.

Bien sûr, si vous êtes membre StockStoTrade, vous n’avez pas besoin de tous ces extras. Vous les obtenez en un seul endroit, et vous pouvez utiliser votre courtier en ligne exclusivement pour exécuter des transactions.

Produits d’investissement

Vous voulez également considérer les produits de trading qui vous intéressent. Évidemment, si vous voulez échanger des actions de penny, vous avez besoin d’un courtier qui vous permet de le faire. Vous pourriez également être intéressé par les matières premières, les FNB, le FOREX et d’autres opportunités d’investissement.

Les courtiers en ligne légitimes vous indiquent exactement quels types de produits de placement ils offrent . Le commerce électronique, par exemple, vous permet d’investir dans des options, des contrats à terme, des fonds communs de placement, des obligations et plus encore. Il en va de même pour TD Ameritrade.

Trading mobile

Je ne sais pas pour toi, mais je n’aime pas être coincé derrière un ordinateur toute la journée. Alors que j’aime le style de vie de l’ordinateur portable, Parfois, je veux transporter quelque chose de plus petit. C’est pourquoi les courtiers en ligne qui offrent le trading mobile peuvent être génial.

Vous pouvez généralement télécharger une application qui imite le tableau de bord en ligne. Exécutez des transactions pendant que vous êtes en déplacement, et ne vous inquiétez pas d’avoir à passer un appel téléphonique lorsque vous réalisez soudainement que votre investissement a pris un tournant pour le pire.

Le trading mobile offre également d’autres avantages, tels que la réception d’alertes mobiles sur votre compte. Vous n’avez pas à vérifier constamment si vous savez que votre appareil vous informera quand votre compte a besoin de votre attention.

Service à la clientèle

La diversité est importante quand il s’agit du service à la clientèle. Je n’aime pas composer 800 numéros et attendre que quelqu’un réponde à l’appel. Au lieu de cela, je veux pouvoir retirer un e-mail, participer à un chat en direct ou envoyer un texto à mon courtier en ligne à propos d’un problème.

Recherchez des courtiers qui offrent plusieurs lignes de communication . Les meilleurs ont aussi des bases de connaissances ou où vous pouvez trouver les réponses aux questions les plus fréquentes. Je les consulte habituellement avant de contacter une entreprise parce que je ne veux pas perdre leur temps ou le mien.

Analyse des stocks

Certaines entreprises facturent pour l’analyse des actions et d’autres services via leurs plateformes, tandis que d’autres ne le font pas. Si vous êtes membre StockToTrade, vous n’avez pas besoin de vous soucier de ce point. Toutefois, si vous souhaitez accéder aux outils d’analyse des stocks par l’intermédiaire de votre courtier en ligne, vérifiez cela avant de vous inscrire à un compte.

Statistiques bancaires de récession mauvaise rue créé par Jcomp — FreePik.com Cela compte aussi moins lorsque vous négociez principalement des actions de penny, parce que la plupart des courtiers en ligne n’offrent pas d’informations détaillées sur les sociétés derrière eux. Leurs analystes se concentrent plutôt sur les stocks de puce et de grande capitalisation.

Réglementation

Il existe deux types de règlements : ceux établis par les organes directeurs et ceux que votre courtier en ligne crée. Vous devez être conscients des deux.

Sans aucun doute, vous avez besoin d’un courtier en ligne qui respecte les directives de la FINRA à la lettre . La société devrait être disposée à appliquer les règlements sur les valeurs mobilières de façon uniforme et à surveiller les comptes en cas d’infraction.

La plupart des courtiers en ligne ont mis en place des systèmes pour garder les commerçants honnêtes. Par exemple, ils commettent des violations lorsqu’un trader en compte de trésorerie n’a pas suffisamment de liquidité pour couvrir une transaction ou prend une position qui viole les règles du gouvernement ou du courtier.

Si vous recevez une violation, votre compte peut être limité, annulé ou restreint. Assurez-vous d’être au courant des règles et règlements avant de commencer à échanger.

Services bancaires

Je connais beaucoup d’investisseurs qui préfèrent faire des banques avec leurs courtiers. Ils peuvent facilement transférer de l’argent entre différents comptes — et avec des actions en penny, les minutes peuvent avoir de l’importance lorsque vous voyez une opportunité commerciale potentiellement lucrative .

Compte

Sécurité De l’authentification en deux étapes au chiffrement des données, à la protection contre la fraude et aux pare-feu, vous voulez savoir que l’argent que vous investissez auprès d’un courtier en ligne restera sûr. En vérifiant les avis en ligne et en vous renseignant sur des configurations de sécurité spécifiques, vous pouvez non seulement vous mettre à l’aise, mais aussi vous aider à échanger avec plus de confiance.

Exécution de commande

La rapidité d’exécution compte aussi — surtout avec pennystocking. Vous devez être en mesure d’agir immédiatement si vous décidez d’acheter ou de courter un stock. De nos jours, la plupart des courtiers en ligne réputés ont des garanties d’exécution.

Par exemple, E-Trade bénéficie actuellement d’une garantie de deux secondes tant que le commerce répond à des critères spécifiques. Il ne s’applique pas aux actions de penny qui se négocient pour moins de 1$, mais la plupart des autres scénarios devraient être couverts.

Commerce international

Certains courtiers en ligne autorisent le commerce international, tandis que d’autres ne le font pas. Par exemple, Interactive Brokers vous permet d’effectuer des transactions internationales sur les actions , American Depositary Receipts, FNB et fonds communs de placement, tandis que E-Trade n’autorise pas les opérations boursières internationales.

Conseils clés pour choisir un courtier en ligne

Lorsque vous choisissez un courtier en ligne, il y a deux conseils clés que je veux que vous gardiez à l’esprit. À mon avis, ce sont des briseurs d’affaire, alors prenez-les au sérieux .

Connaître le courtier et ses termes et conditions

Les courtiers en ligne changent leurs termes et conditions tout le temps. Ils modifient également les structures de frais, les règles et d’autres aspects du trading en ligne. Si vous n’êtes pas diligent dans la recherche, vous pourriez vous brûler .

Ne laissez personne échanger pour vous

Vous n’apprendrez jamais à échanger des actions de penny si vous laissez quelqu’un d’autre prendre vos décisions ou exécuter vos transactions. Pratique rend presque parfait. Concentrez-vous sur l’élargissement de votre formation sur le marché boursier et prenez vos propres décisions .

La ligne de fond

Choisir un courtier en ligne est un processus personnel. Vous découvrirez ce que vous voulez d’un courtier lorsque vous échangerez avec différentes entreprises et comparez leurs interfaces.

Vous pouvez choisir l’un sur l’autre en raison de la facilité d’exécution ou parce que vous lisez beaucoup de commentaires en ligne favorables. Cependant, il n’y a pas de substitut à l’expérience.

J’ ai essayé plus de 100 logiciels de trading différents et outils de courtage en ligne au fil des ans. StockStoTrade est le plus complet en matière d’éducation, que vous vérifiiez des choix potentiels d’actions, que vous vous engagiez dans le négoce de papier ou que vous recherchiez des entreprises.

E-Trade, TD Ameritrade et Interactive Brokers offrent tous plusieurs avantages pour ceux qui veulent négocier des actions de penny. Je vous recommande de vérifier chacun d’eux en profondeur avant de prendre votre décision.

Je recommande également de rejoindre mon Challenge Trading. C’est l’un des meilleurs moyens d’obtenir une éducation rapide sur le marché boursier et de suivre certains des leaders de ce secteur. Je partage toujours mes métiers, produis de nouveaux webinaires et donne des conseils et des commentaires.

Tu ne sais jamais… tu pourrais être mon prochain succès .