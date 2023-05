Préparez des repas équilibrés et rapides pour toute la famille avec ces astuces expertes

Dans un monde en perpétuel mouvement, où les journées sont rythmées par un emploi du temps chargé, pensez à bien trouver des solutions intelligentes, rapides et faciles pour élaborer des repas sains et équilibrés sans sacrifier la qualité ni la saveur. C'est là qu'interviennent les astuces expertes pour concocter des délices nutritifs en un rien de temps, adaptés aux goûts et aux besoins de chaque membre de la famille.

Anticipez vos repas pour mieux manger

L'astuce n°1, la plus élémentaire mais aussi la plus efficace pour préparer des repas équilibrés et rapides pour toute la famille, est de planifier à l'avance. Avant même de faire les courses, il vous suffit simplement d'établir une liste des plats que vous souhaitez cuisiner pour les jours à venir. De cette manière, non seulement vous gagnez du temps en évitant de réfléchir tous les soirs à ce que vous allez concocter comme menu, mais surtout cela facilitera votre organisation.

Lire également : Quitter Paris pour vivre à Toulouse

Avec un peu d'imagination et quelques conseils avisés, il est possible de préparer tous ses repas pour la semaine en une seule fois. Que ce soit le dimanche après-midi ou n'importe quel autre jour qui convient le mieux à votre emploi du temps, prenez le temps nécessaire pour mitonner plusieurs recettes différentes, puis conservez-les dans des Tupperware hermétiques avant de les stocker au réfrigérateur ou au congélateur.

Ne sous-estimez pas l'utilité des restes : plutôt que de jeter vos aliments inutilisés dans la poubelle, pensez à conserver ces derniers afin de pouvoir facilement improviser un plat savoureux sans avoir besoin de passer trop de temps en cuisine.

A voir aussi : Comment accompagner vos proches dans le deuil ?

Des ingrédients frais pour une alimentation saine

Passons maintenant à l'astuce n°2 : utilisez des ingrédients frais et de qualité. Cela peut sembler évident, mais pensez à bien prendre le temps de choisir vos ingrédients avant de passer à la caisse. Vérifiez que les fruits et légumes ne présentent pas de signes de détérioration (taches brunes, moisissures...) et sentez-les pour vous assurer qu'ils sont bien frais. Pour les viandes et les poissons, optez pour ceux qui ont été pêchés ou élevés dans des conditions respectueuses du bien-être animal.

Une fois que vous avez acheté vos ingrédients frais, assurez-vous de les conserver correctement afin d'éviter tout risque de contamination bactérienne. Conservez-les au réfrigérateur si besoin est (en fonction du produit) et consommez-les rapidement après l'achat.

Équilibrez vos assiettes pour une vie saine

Passons maintenant à l'astuce n°3 : équilibrez vos repas avec des portions adaptées. En effet, il ne suffit pas d'utiliser des ingrédients frais et de qualité pour préparer un repas sain et équilibré, il faut contrôler les quantités que vous servez à chaque membre de la famille.

Pour cela, vous pouvez utiliser des assiettes plus petites afin de limiter les portions ou encore privilégier les aliments riches en fibres (fruits, légumes, céréales complètes...) qui procurent une sensation de satiété plus rapidement. Il faut varier les sources nutritionnelles dans chaque plat. Par exemple, si vous cuisinez un plat principal composé principalement d'une source protéique (viande blanche ou rouge), ajoutez-y des légumes verts pour apporter une dose supplémentaire d'antioxydants, ainsi qu'un peu de riz complet pour fournir une source solide de glucides complexes.

N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour manger lentement et savourer chaque bouchée. Cette technique permet non seulement d'apprécier davantage son repas, mais aussi d'éviter la surconsommation alimentaire qui peut entraîner divers problèmes digestifs, tels que ballonnements et nausées.

Des plats simples et savoureux pour varier les plaisirs

Passons maintenant à l'astuce n°4 : Variez les plaisirs en cuisinant des plats simples et savoureux. Il faut faire le plein de nutriments essentiels pour notre corps. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut cuisiner des plats compliqués et longs à préparer. Au contraire, il est possible d'utiliser des ingrédients simples pour créer des repas délicieux et équilibrés.

Par exemple, vous pouvez opter pour une salade fraîche composée de légumes colorés (carottes, tomates cerises, poivrons ...) accompagnée d'une source protéique comme du poulet grillé ou du tofu mariné. Ajoutez-y quelques noix concassées ou graines (tournesol, sésame) torréfiées ainsi qu'un assaisonnement maison léger à la vinaigrette balsamique.

Les soupes « bowl » sont aussi très tendance ces dernières années pour leur simplicité et leur adaptabilité selon nos goûts personnels ! Le concept ? Une grande variété de super-aliments nutritifs dans un seul récipient avec choix multiples ; grains entiers tels que le riz brun ou le quinoa mélangés avec différentes sources protéiques telles que le saumon grillé ou les haricots noirs en plus de différents légumes frais/cuits au four/sautés/tombent ... Le tout agrémenté d’une sauce aux herbes fraîchement hachées !

N'hésitez pas à utiliser vos restes ! Les restes peuvent être utilisés dans plusieurs autres recettes, tels que dans une omelette par exemple. Vous pouvez même en faire des soupes « buffet », où chaque membre de la famille peut composer son propre repas à partir des restes disponibles.