Les plats traditionnels à essayer à Marbella

Si vous avez décidé de louer une maison en Espagne et que votre choix s’est porté sur la belle ville de Marbella, sachez qu’aucune visite ne serait complète sans goûter à ses spécialités locales. Lisez la suite pour notre sélection de plats incontournables de la ville, y compris des sardines cuites au feu de bois et une salade d’été de morue et d’oranges.

Gambas al pil pil

En visitant Marbella pour ses plages et son ambiance jet set, vous allez vite vous rendre compte que la réelle découverte de la ville est sa cuisine passionnante. Là-bas, les fruits de mer sont ce qui se fait de mieux, une impression qui ne sera confirmée que lorsque vous goûterez aux gambas al pil pil. Les crevettes crues sont frites dans leur propre jus avec de l’huile d’olive, du piment, du paprika et de l’ail, puis servies chaudes dans de petits bols à tapas en argile. Le plat est accompagné de quartiers de citron et de morceaux de pain rustique avec lesquels éponger la sauce épicée.

Ajoblanco

L’Ajoblanco (« ail blanc ») est une soupe froide aux amandes et à l’ail qui date de la période espagnole sous la domination maure : ses autres ingrédients clés sont le lait, le pain blanc, les raisins et les pommes. Vous verrez souvent l’ajoblanco servi à Marbella avec une garniture de melon juteux, ce qui en fait une collation rafraîchissante ou un déjeuner léger pendant la chaleur intense de juillet et août.

Espetos de Sardinas

Les plages de Marbella regorgent d’estepos de sardinas – des « brochettes de sardines » – crépitant sur des charbons ardents. C’est la méthode la plus simple et la plus savoureuse de cuisson de ces poissons petits, mais charnus : les sardines sont brochées avec des bâtons de bois, qui sont ensuite plantés dans le sable à côté d’un feu. La saveur fumée et la peau croustillante qu’elles acquièrent sont délicieuses.

Pescadito Frito (Fritura Malagueña)

Si vous êtes dans l’un des nombreux restaurants de fruits de mer de Marbella et que vous avez du mal à choisir entre les différentes variétés de poisson proposées, il existe une solution simple : commandez une Fritura Malagueña. Cette spécialité de la Costa del Sol est servie comme un plateau de fruits de mer mélangés, dont les divers éléments – crevettes, calamars, sardines, morceaux de morue – sont légèrement frits dans une pâte assaisonnée. C’est un choix idéal pour partager avec les amis ou la famille.

Boquerónes

Les Boquerónes (anchois) sont des tapas extrêmement populaires dans le sud de l’Espagne, et la fraîcheur du poisson à Marbella en fait un incontournable. Ils sont offerts soit comme collation froide et habillés d’huile d’olive, de vinaigre et d’ail, ou bien ils sont frits dans une pâte salée et servis chauds, avec le morceau obligatoire de citron frais (ou parfois de citron vert). Ces tapas sont encore mieux appréciées avec une caña glacée (petite bière) dans un chiringuito.

Gaspacho

Le gaspacho est originaire d’Andalousie et la plupart des restaurants de Marbella proposent leur propre version de cette soupe froide de renommée mondiale. Un mélange de tomates, poivrons, ail, concombre, pain, huile d’olive, eau et ail, parfait pour un déjeuner léger ou une collation en milieu d’après-midi, surtout si vous visitez la ville au printemps ou en été. Ce classique andalou est encore plus agréable avec un verre de vin blanc frais.

Ensalada Malagueña

Pour finir notre liste, voici un plat très original. Comme son nom l’indique, cette salade rafraîchissante est une spécialité de la province de Malaga et se trouve sur la plupart des menus de Marbella. C’est un mélange (qui peut sembler plutôt bizarre) de morue, d’oranges, d’oignons, de pommes de terre et d’olives vertes, simplement habillé de sel, d’huile d’olive et de vinaigre de xérès. Les saveurs combinées sont merveilleuses et le plat constitue une excellente entrée partagée, d’autant plus que les portions à Marbella ont tendance à être plutôt généreuses.

Bon voyage gustatif à Marbella !