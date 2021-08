Home » Actu La star de « This Is Us », Milo Vintimille, explique pourquoi il est toujours célibataire après cet incident de petit short Actu La star de « This Is Us », Milo Vintimille, explique pourquoi il est toujours célibataire après cet incident de petit short

Une autre saison de This Is Us touche à sa fin mais cela ne veut pas dire que les fans de Milo Vintimille cesseront de poser les questions importantes : est-il célibataire ? La star notoirement privée est sortie avec quelques femmes très médiatisées au fil des ans, mais rien n’a conduit à des cloches de mariage.

Récemment, Vintimille est devenue le centre des sujets chauds après avoir quitté un gymnase de West Hollywood en « short court », suscitant d’autres conversations sur la vie amoureuse du vieux Papa Pearson.

Milo Vintimille ne parle pas beaucoup de sa vie privée

Avec le succès de This Is Us, Vintimille a beaucoup été à l’honneur. Depuis sa première 2016, les fans de la star des Heroes and Gilmore Girls ont supplié Jack Pearson, de toute façon possible. Malheureusement, cela signifie que le personnel de Vintimille la vie est toujours remise en question parce que, voyons le coup, c’est l’un des hommes les plus recherchés d’Hollywood.

Malgré sa renommée massive, Vintimille a réussi à faire profil bas. Il inonde sa page Instagram une fois de temps en grand, puis reste silencieux pendant des mois. Et lorsque de nombreuses célébrités ont pris rendez-vous pour des spectacles, Vintimille a choisi de faire défiler sa chère mère, dont il reste proche.

La star toujours humble attribue à tout le monde autour de lui, y compris son inspiration réelle pour Jack Pearson, son père. Il met très rarement sa vie romantique à la consommation publique, si jamais.

Parmi ceux qu’il a fréquentés dans le passé figurent Hayden Panettiere et Alexis Bledel. Il avait également des liens avec Isabella Brewster, Jaime Alexander et Kelly Egarian. Ces dernières années, Vintimille a été repérée avec quelques autres personnes, mais rien de romantique n’a été confirmé.

Photos de la star en short a déclenché une nouvelle vague de trivia ‘is he single’

SI MILO VINTIMIGLIA VEUT PORTER UN SHORT COURT CHER DIEU LAISSEZ-LE ! ! pic.twitter.com/VIFV2HW7Kb

Alors qu’il tentait de garder profil bas, Vintimille a été surpris quittant un gymnase de West Hollywood deux fois distinctes dans, ce que les fans jugent, « short court ».

Lors d’une apparition sur The Talk, la star a discuté des photos qui sont devenues virales.

« Je jure devant Dieu, c’est juste un gars qui quitte le gymnase », a-t-il dit. « Je n’y pensais même pas. Le short est de longueur normale, mais quand je m’entraine, je les remonte juste pour pouvoir travailler un peu plus fort. »

L’événement a envoyé les fans dans une spirale digne de l’épée avec le hashtag « #5inchseam ». Men’s Health a même pris part à l’action en disant : « L’été 2021 sera tout au sujet des gars qui montrent une jambe. » D’autres points de vente ont fait de même, mettant Vintimille sur place pour des yeux sérieux de la part des fans.

Heureusement, il a le sens de l’humour. Dans une photo du 6 mai sur Instagram du short, il a dit : « Ride em high kids ».

Tous les courts-métrages n’ont fait que soulever d’autres questions sur les raisons pour lesquelles la star est toujours célibataire.

Alors, est-ce que Vintimille sort avec quelqu’un ou non ?

L’un des meilleurs cadeaux d’anniversaire à revenir pour la saison 4. Préparez aujourd’hui/filmer demain #HereWeGo. MV pic.twitter.com/XHMLTaxkis

Actuellement, il ne semble pas que Vintimille fréquente quelqu’un et pour une bonne raison. Dans une interview accordée à Haute Living, il a révélé que sa carrière passe en premier.

« Tout est deuxième position pour travailler — tout. J’ai eu des amitiés et des relations qui ont vraiment eu du mal avec ça. Je rentrais du travail et une petite amie voudrait passer du temps ensemble, et je devais m’assurer de passer du temps avec elle, de m’asseoir et de manger, peut-être d’allumer un film pendant 20 minutes », a-t-il dit.

« Mais lorsque mon bol est vide, je dois aller dans mon bureau, fermer la porte et travailler encore deux heures pour que mes files d’attente soient bien placées et je suis prêt à être sur le plateau le lendemain, donc je ne perds pas de temps pour l’équipage. Il faut en quelque sorte vous y consacrer d’une plus grande manière, et certaines choses vont être sacrifiées alors que d’autres peuvent courir simultanément. »

Il a ajouté que, quand il se remet dans une relation, il comprend s’ils sont tout aussi dévoués à leurs passions.

« Il faut donner à quelqu’un de la place pour vivre pleinement sa vie, et j’espère que ces deux vies pourront simplement courir sur la même piste », a-t-il dit.

Désolé, fans, mais tant que Vintimille travaille, il ne cherche probablement pas l’amour.