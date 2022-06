La nouveauté dans le monde des casinos en ligne : les jeux de mines

Les casinos en ligne constituent des plateformes de divertissement par excellence dans l’univers de l’I-gaming. Dans ce sens, des jeux de plus en plus innovants ne cessent d’être créés pour le plus grand plaisir des joueurs. L’une des toutes récentes créations en vogue dans ce contexte s’avère le jeu Mines de l’éditeur Spribe. Il s’agit d’un produit de fonctionnement similaire au « démineur » qu’on trouvait sur les anciennes versions de Windows. Que faut-il savoir à propos de ce jeu ? Voici la réponse.

Le fonctionnement du jeu mines est assez aisé à comprendre pour tout joueur. Il ne nécessite justement aucun prérequis. L’utilisateur se retrouve devant une grille de plusieurs carreaux (5 cases x 5). Chaque carreau cache un élément qui peut être soit une mine soit une étoile. Après avoir effectué son dépôt et placé sa mise, le joueur essaiera de dévoiler le plus d’étoiles possible afin de multiplier ses sous. S’il découvre une mine dans le processus, la partie sera close avec la perte des gains accumulés. Il s’agit là d’un gameplay des plus intuitifs.

En effet, il suffira pour le joueur de s’arrêter et d’encaisser ses sous avant de tomber sur une mine. Précisons qu’une partie standard se compose de 22 étoiles et de 3 bombes. Il existe cependant une option qui permet à l’internaute d’augmenter le nombre de mines sur le damier. Cette possibilité rend encore les parties de jeux de mines casino plus intéressantes du fait que plus il y a de mines, plus les gains à chaque étoile sont importants. Autrement dit, le multiplicateur de gains est corrélé aux risques que prennent les joueurs ; un atout pour conquérir une foule d’internautes.

Le jeu est-il fiable ?

Pour résoudre l’éternelle question de la fiabilité des jeux de casino, les éditeurs intègrent de plus en plus d’outils reconnus pour leur encadrement équitable. Dans cette dynamique, Spribe utilise Provably-fair gaming ; une technologie qui a fait ses preuves au niveau de la blockchain en garantissant la transparence dans les transactions de cryptomonnaie.

Ainsi, il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant la sécurité et la fiabilité du jeu. Le système utilise des valeurs hautement cryptées pour assurer l’équité des parties. Comparativement aux jeux de casinos physiques qui n’offrent pas vraiment la possibilité d’élucider les doutes de truquage, ce jeu de mines apporte un avantage considérable aux internautes.

Si vous vous demandez s’il faut nécessairement dévoiler toutes les étoiles avant de récupérer ses gains, la réponse est non. L’éditeur a eu la fabuleuse idée de permettre à tout le monde de retirer ses sous à n’importe quel moment de la partie. D’ailleurs, sachant qu’à la moindre mine dévoilée, la partie sera terminée, il est fortement déconseillé d’attendre la découverte de toutes les étoiles avant d’encaisser les gains réalisés.

Pour effectuer un retrait, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « cashout ». Dès que c’est fait, la partie sera close et vous récupérerez aussi bien les gains réalisés que les éventuels bonus obtenus au cours du jeu. Vous pouvez en outre suivre les différents gains que d’autres utilisateurs se font dans ce jeu grâce aux divers outils de partage en temps réel. Pour retenter votre chance, il s’agira de lancer une toute nouvelle partie.

Peut-on jouer gratuitement au jeu de mines ?

Évidemment, il existe la possibilité de jouer gratuitement au jeu de mines. Au casino, tous les jeux de hasard doivent s’aborder avec un peu de stratégie. Dans cette dynamique, il n’y a rien de mieux que d’établir son plan en découvrant les jeux en mode gratuit. Pour le jeu de mines, cette option se trouve également disponible. Elle vous permet en premier lieu de vous divertir sans prendre un quelconque risque de perte d’argent réel.

Ensuite, en jouant cette version démo, vous découvrirez et affinerez votre stratégie pour gagner au jeu. Il sera notamment question de déterminer les meilleurs moments pour effectuer un « cashout », le nombre de parties à jouer suivant une échéance… Cette astuce vaut pour tous les jeux de casinos disponibles en mode gratuit. Prenez le temps de les connaitre en misant l’argent fictif avant de vous intéresser aux gains réels.

Quelques généralités sur le jeu

Bien que les parties s’enchainent et se ressemblent beaucoup, les nombreux atouts de Mines ont valu son adoption populaire dans le monde des casinos en ligne. On distingue entre autres attraits :

La disponibilité du jeu sur n’importe quel support numérique (ordinateur, tablette, smartphone…) ;

La présence d’outils de partage d’expérience et d’informations (live bets, live chats…) ;

La simplicité d’utilisation (gameplay très intuitif) ;

Le Return To Player (RTP) assez intéressant (97 %), etc.

Enfin, Spribe Games ; société éditrice du jeu de mines, confère une grande notoriété à ses produits par son prestige. Il faut dire que l’éditeur s’est rapidement fait une renommée dans l’industrie des jeux depuis sa création en 2019. Elle se base essentiellement sur une remise au goût du jour des jeux classiques pour le bonheur des internautes.