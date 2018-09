Home » Actu Jouer au Casino en ligne en France : comment faire ? Actu Jouer au Casino en ligne en France : comment faire ?

Un casino en ligne est un établissement virtuel accessible sur Internet qui permet de jouer à des jeux d’argent comparables à ceux que l’on trouve dans les vrais casinos. Les règles des jeux ainsi que les principes en vigueur dans les casinos réels s’appliquent également à leurs homologues virtuels.

Le premier casino en ligne a vu le jour en 1996 et ne proposait que 18 jeux. En 20 années d’existence l’industrie du jeu en ligne a beaucoup évolué et l’on peut compter aujourd’hui plusieurs centaines de casinos en ligne. Jouer en ligne peut être très intéressant si l’on sait s’y faire. La principale question qu’il faut se poser avant de jouer au casino en ligne est celle de la sécurité puisqu’on parle bien ici de jeux d’argent.

Ainsi, pour profiter aisément et en toute sécurité de belles parties de jeux dans des casinos en ligne en France, il faut absolument suivre certaines étapes.

Les certificats de sécurité

Pour jouer au casino en ligne en toute sécurité en France, il faut d’abord vérifier les certificats de sécurité. Il faudra s’assurer que le casino dispose d’une licence européenne ou d’autres types de licences. En effet, les meilleurs casinos sont certifiés par l’autorité gouvernementale, l’ARJEL ou par des organismes indépendants comme le label e-COGRA. Ces plateformes sont soumises à différents contrôles afin de permettre aux joueurs de jouer en toute sécurité. Les bons casinos virtuels affichent toujours les logos d’approbation des organismes spéciaux sur leur page d’accueil.

La politique de jeu équitable

La plupart des jeux de casinos étant des jeux de hasard, s’assurer de la politique de jeu équitable est une étape très importante. Cela permet de voir si les établissements de jeux utilisent des logiciels de qualité pour assurer que tous les jeux de hasard soient complètement équitable et aléatoire. C’est là un bon moyen pour les joueurs de s’assurer qu’ils ne se feront pas arnaquer par un quelconque casino en ligne en France.

Les conditions d’utilisation des casinos en ligne

Avant de jouer, il est recommandé d’accorder une importance particulière aux conditions d’utilisation des établissements de jeux virtuels français. Il faut donc vérifier si les casinos en ligne se montrent honnêtes et transparents vis-à-vis des clients. Pour cela, il suffit de voir s’ils permettent à leurs clients de vérifier les tableaux de gains, les conditions d’encaissement des bonus et le taux de redistribution.

Autres précautions de base

Avant de faire son choix, il faut prendre en considération les bonus de bienvenue offerts par les plateformes de jeu en ligne, la qualité de l’assistance à clientèle qui doit être disponible 24h/24h et en français, la convivialité du site, le délai de rétrocession des gains et la fiabilité du serveur. Pourquoi même ne pas aller voir les avis émis par d’autres joueurs sur tel ou tel casino en ligne ? Il suffira après de s’inscrire sur la plateforme choisie, de bien remplir le formulaire de demande, de faire un dépôt ou pas et de commencer à jouer en toute sécurité.