Comment réussir son rachat de crédit au meilleur taux ?

Le rachat de crédit est un moyen efficace pour mieux gérer vos finances dans la mesure où vous avez contracté plusieurs prêts auprès des établissements financiers. La souscription à un regroupement de crédit demande cependant, la prise en considération de certains aspects pour que l’opération vous soit avantageuse. Voici quelques conseils pour vous aider à réussir votre rachat de crédit au meilleur taux.

Faire appel à un courtier

Le rachat de crédit est une opération qui consiste à regrouper plusieurs prêts en un seul selon un taux unique. Ce procédé est destiné aux emprunteurs ayant souscrit à plusieurs crédits et qui font face à des problèmes financiers qui ne leur permettent pas de les rembourser convenablement. Pour effectuer un rachat de crédit à un meilleur taux, pensez à contacter un courtier en crédit. Ce professionnel, étant un expert en ce qui concerne les opérations bancaires, sera un intermédiaire entre vous et les établissements financiers. Il sera également d’une aide précieuse pour la constitution de votre dossier afin que vous disposiez du meilleur profil emprunteur pour avoir un accord favorable de la banque.

Une fois que votre dossier est constitué, le courtier en crédit se chargera de négocier avec ses banques partenaires pour un rachat de crédit au meilleur taux. Son profil d’intermédiaire en opérations bancaires lui permet de négocier de meilleures conditions de prêt.

Le taux différentiel et la durée écoulée

Le rachat de crédit est une option intéressante dans la mesure où certains paramètres sont bien étudiés. En effet, une renégociation de prêt est plus avantageuse si elle est réalisée avant que la moitié de la durée du ou des crédit(s) ne soit atteinte. Dans le cas contraire, elle pourrait ne pas être rentable. A titre d’exemple, pour un emprunt immobilier d’une durée de 20 ans, le regroupement de crédit ne sera bénéfique que si elle est effectuée lors des 10 premières années, au-delà de cette limite, la totalité des mensualités sera insuffisante pour couvrir les frais liés à l’opération ainsi que les indemnités de remboursement anticipées.

De même, la rentabilité du rachat de prêts est également fonction du taux différentiel qui se calcule par la différence entre le taux en cours et le nouveau taux proposé. Le résultat doit être au moins égale à 1,2 point. Au cas où la différence est inférieure à cette valeur, votre regroupement de crédit ne vous sera pas profitable. Vous pouvez évaluer cette valeur en consultant le baromètre des taux actuels disponibles sur le web.

Comparer les offres

Si vous ne passez pas par un courtier, vous devez solliciter différents établissements financiers pour recevoir plusieurs offres. Pour cela, vous pouvez procéder à des simulations de prêts sur internet ou vous rendre au niveau de plusieurs banques en plus de la vôtre pour obtenir des propositions et effectuer une comparaison. Servez-vous ensuite des offres obtenues pour négocier un meilleur taux en faisant jouer la concurrence. Si vous êtes un fidèle client de la banque, votre banquier peut vous faire une proposition plus intéressante pour ne pas perdre un client.