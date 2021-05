Home » Actu Comment recharger ma cigarette électronique ? Actu Comment recharger ma cigarette électronique ?

1. Quelle est la durée de vie d’une batterie de cigarette électronique ?

La batterie d’un Ecigbatterie de cigarette électronique a une durée de vie limitée, qui compte dans les cycles de charge. Sa durée de vie est donc liée à la fréquence d’utilisation : plus vous utilisez une batterie, plus vous détectez de cycles de charge et plus elle s’use. Ainsi, il perd progressivement son autonomie jusqu’à ce qu’il devienne inutilisable. Remarque : une prend en charge entre 300 et 400 cycles de charge en temps normal.

cigarettes électroniques avec batterie intégrée ont donc une durée de vie limitée, car la batterie ne peut pas être remplacée lorsqu’elle est usée. Il est nécessaire de Les changer votre boîte, tube ou pod dans son intégralitémodèles ecigarette , le clearomiseur . Parmi la plupart des peut être utilisé sur un autre batterie du même diamètre peut être stockée et installée.

A lire aussi : De plus en plus de ménages disposent d’un téléviseur 3d

2. Comment attendez-vous correctement votre batterie ?

Pour utiliser votre batterie Vamer aussi longtemps que possible, voici quelques bonnes habitudes :

Conservez la batterie dans un environnement approprié qui est protégé de la chaleur et de l’humidité. Cela permettra d’éviter la surchauffe et l’oxydation, qui posent des risques pour la santé de votre batterie.

Évitez de trop décharger la batterie. Il est préférable de charger la batterie souvent avec de faibles charges que de la charger uniquement lorsqu’elle est sèche. Qui dit la décharge complète et la charge utilisent également un cycle de charge complet : essayez de les sauver !

Un nettoyage régulier de votre cigarette prolongera la durée de vie de votre batterie.

Votre batterie de cigarette électronique n’est plus ? Découvrez les différentes raisons et manipulations dans notre article spécial sur notre blog de VapoteurFrançais travails .

A lire en complément : Le Périgord Noir