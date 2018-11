Home » Actu Comment trouver le meilleur casino en ligne ? Actu Comment trouver le meilleur casino en ligne ?

Avant de remplir un formulaire d’inscription dans une salle de jeu virtuelle pour y créer un compte-joueur, il est impératif de l’examiner sous toutes les coutures afin de s’assurer qu’elle respecte bien une batterie de critères qualitatifs. À cet effet, nombreux sont les comparateurs de casinos en ligne que l’on peut trouver sur le Web à se livrer à des évaluations objectives des salles de casino du marché actuel pour en déterminer la respectabilité. Ce faisant, ils font appel à plusieurs critères pertinents : variété des méthodes de paiement, générosité des bonus de bienvenue et des offres promotionnelles, fiabilité de la plateforme logicielle, qualité du service clientèle … Chaque casino en ligne est soumis à une analyse méthodique sur base de paramètres évaluatifs classés par ordre d’importance. Poursuivez la lecture de cet article pour en connaître les différentes composantes.

Quels critères d’évaluation retenir pour choisir le meilleur casino en ligne ?

Sécurité de la plateforme logicielle

La sécurisation du site constitue le paramètre de sélection à placer au centre de vos préoccupations. C’est en tout cas ce dont on est en droit d’attendre du meilleur casino en ligne. En effet, lequel d’entre vous prendrait le risque incongru de s’inscrire sur une plateforme à la réputation sulfureuse et aux pratiques interlopes ? Votre casino est-il en osmose avec les réglementations juridiques sur le jeu en ligne ? Vos informations personnelles sont-elles traitées dans la plus stricte confidentialité ? Vos opérations financières sont-elles effectuées via un canal de chiffrement sécurisé ? Votre salle de jeu ne se livre-t-elle pas à de la publicité mensongère ou à du spamming ? Les jeux mis à votre disposition dans la ludothèque de votre établissement ont-ils été testés par des organismes d’audit indépendants ?

Bonus et offres promotionnelles

Il serait franchement inadmissible qu’un casino en ligne ne vous fasse aucun geste commercial lors de votre inscription. En toute logique, les salles de casino en ligne mettront un point d’honneur à vous octroyer un bonus de bienvenue lorsque vous aurez finalisé les démarches d’inscription et placé de l’argent sur votre compte. En outre, les casinos en ligne se doivent de récompenser leurs clients les plus fidèles par des promotions diverses et variées (spins gratuits, bonus de recharge, cashback …). Par conséquent, il est du devoir des casinos en ligne de se montrer généreux aussi bien à l’égard des nouveaux inscrits qu’à celui de leurs meilleurs contributeurs. Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que les casinos ont l’habitude d’imposer des exigences de mises qui conditionnent le déblocage de certains bonus. Sont-elles assez faciles à atteindre ou sont-elles horriblement contraignantes ?

Variété des jeux

Si vous aviez la subite envie de prendre part à un atelier de dégustation de viennoiseries et de pâtisseries, vous seriez certainement déçu de n’y trouver que 4 chouquettes, 3 macarons et 2 chocolatines, n’est-ce pas ? Il en va de même pour le casino en ligne. Votre salle peut-elle se targuer de fournir une gamme de jeux suffisamment étendue à sa clientèle ? Les jeux intemporels que sont le blackjack, la roulette, la machine à sous, le vidéo poker, le baccara ou le craps (ainsi que leurs variantes) figurent-ils dans sa ludothèque ? Votre casino offre-t-il également des jeux un peu plus exotiques pour sortir des sentiers battus (Caribbean Stud Poker, Pai Gow, Sic Bo, jeux de grattage, courses hippiques virtuelles …) ? Il serait vraiment inconcevable qu’un casino en ligne moderne ne dispose pas d’AU MOINS une centaine de jeux en réserve !

Efficacité du service clientèle

L’efficacité de la cellule d’assistance à la clientèle fait également partie des critères prépondérants qui aident à déterminer la respectabilité d’un établissement. Pour sûr, lequel d’entre vous prendrait plaisir à être reçu comme un chien dans un jeu de quilles par un opérateur à la fois discourtois et incompétent ? Personne, à n’en pas douter ! Par conséquent, il est de bon ton d’expertiser le professionnalisme du service clientèle de chaque casino en ligne avant de s’y inscrire. Leur accessibilité (si possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) par différents canaux (e-mail, chat en live et téléphone) ainsi que la pertinence de leur réponse vous donneront de précieuses indications sur leur sérieux.

Diversité des solutions de paiement et rapidité des transactions

Les casinos en ligne dignes de ce nom mettront immanquablement une grosse gamme de méthodes de paiement à votre disposition pour effectuer vos dépôts et vos retraits. Le vôtre vous propose-t-il suffisamment de solutions pour réaliser vos opérations transactionnelles ? Le délai de traitement de vos retraits n’est-il pas trop long ? D’ordinaire, les cartes bancaires (Visa, MasterCard, Maestro), les portefeuilles électroniques (Skrill, Neteller, PayPal, ecoPayz), les cartes prépayées et les moyens de paiement alternatifs (chèques et virements) feront partie de l’éventail des solutions de votre casino en ligne. Même si les demandes de retrait sont soumises à des vérifications pour pallier les risques liés au blanchiment d’argent et à la criminalité financière, leur délai de traitement ne devrait logiquement pas prendre trop longtemps.

Les meilleurs casinos en ligne possèdent une licence d’exploitation !

Les meilleurs casinos en ligne détiennent forcément une licence d’exploitation délivrée par une autorité de régulation reconnue. Boycottez systématiquement les casinos en ligne qui n’en possèdent pas car il en va de votre sécurité financière ! La Malta Gaming Authority, la Gibraltar Betting and Gaming Association, la Curaçao Internet Gaming Association, la Isle of Man Gambling Supervision Commission, la Lotteries & Gaming Authority de Chypre, la Kahnawake Gaming Commission, la New Jersey Casino Control Commission, la Financial Services Regulatory Commission d’Antigua-et-Barbuda ou la Alderney Gambling Control Commission sont autant d’organismes accréditeurs dont la licence est un gage de crédibilité.

L’importance du logiciel d’exploitation dans le choix du casino en ligne

La qualité fonctionnelle du logiciel de votre casino est un élément à ne surtout pas prendre à la légère. Vous ne voudriez certainement pas que tous les efforts que vous avez entrepris pour engranger des gains au cours d’une session de jeu soient réduits à néant par un plantage du système imputable à la fiabilité du logiciel, n’est-ce pas ? De fait, il convient de vérifier si la plateforme logicielle de votre casino en ligne est vierge de tout soupçon. Idem pour son panel de jeux. Ces derniers sont-ils mus par un logiciel mis au point par des développeurs dont la réputation n’est plus à faire ? Votre casino en ligne fait-il appel aux services d’éditeurs réputés (tels que Microgaming, NetEnt, Realtime Gaming ou Playtech) pour approvisionner sa bibliothèque de jeux ? Vos jeux préférés fonctionnent-ils aussi bien sur ordinateur que sur appareil mobile (iPad, Android et tablette) ? Les graphismes et les effets sonores sont-ils de bonne facture ? Naviguez-vous d’une section à l’autre avec simplicité et convivialité ? Autant de questions pertinentes qui méritent une investigation poussée de votre part avant de braquer votre choix sur tel ou tel établissement virtuel.

N’ayez d’yeux que pour les meilleurs casinos en ligne !

Avant de vous inscrire dans un casino en ligne, veillez à ce que tous les critères succinctement décrits dans les paragraphes précédents soient dûment remplis. Les casinos en ligne doivent offrir toutes les garanties sécuritaires que les joueurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, sont légitimement en droit d’attendre. Autre conseil d’ami à faire valoir : si l’univers du casino en ligne ne vous est pas familier, il est recommandé de vous faire la main en argent fictif sur des versions gratuites avant de basculer en argent réel pour, qui sait, décrocher une somme d’argent faramineuse dès votre coup d’essai !