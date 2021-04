Home » Famille Comment calculer le salaire annuel moyen ? Famille Comment calculer le salaire annuel moyen ?

Attention : Le calcul du salaire journalier de référence (SJR) changera le 1er avril 2021. Cet article sera mis à jour dès que les informations officielles seront publiées. Le calcul des allocations de chômage sera également concerné.

Les informations ci-dessous restent valables jusqu’à la modification officielle de la méthode de calcul de la SRJ.

Quotidien Salaire de référence : Définition

Le salaire journalier de référence sert de base au calcul du montant de l’allocation de retour à l’emploi. Plus il est élevé et plus le montant de vos allocations ASSEDICest élevé. Il est calculé à partir de votre salaire annuel de référence qui consiste en la somme de votre rémunération brute pour les 12 derniers mois d’activité. Nous le divisons par 365 pour déterminer les SJM à partir de laquelle vous calculerez votre chômage.

Ainsi, pour déterminer votre salaire journalier de référence , vous devrez connaître les 3 éléments suivants :

Quelle période prendre en compte lors du calcul du RJS

Quelle est la rémunération prise en compte dans le calcul du SRR ?

Quelles sont les rémunérations exclues du calcul du RJS

Période de calcul du salaire journalier de référence

Règle générale : Pour calculer le salaire annuel de référence utilisé comme base de calcul du SJR,Pôle emploi tient compte des 12 mois précédant votre dernier jour de travail et de rémunération . Lorsque votre contrat de travail prend fin dans un mois (le 15 par exemple), la période de référence se termine dans le mois précédant la fin de votre contrat. En outre, sachez que le nombre maximal de jours travaillés pendant les 12 mois qui forment la période de référence est de 261 jours .

Exceptions : Si vos derniers mois de travail ont coïncidé avec une réduction d’activité ou de rémunération, selon le contrat de candidature n°5 du Pôle Emploi, votre période de référence (les 12 mois utilisés pour calculer le salaire annuel)peut être déplacée vers une période où votre rémunération est considéré comme « normal » . Cet ajustement peut être effectué automatiquement lorsque vous vous inscrivez à Pôle Emploi ou vous devrez demander à votre conseiller en emploi (voir comment communiquer avec lui).

Voici la règle pour calculer le salaire journalier de référence : SJR = Salaire de référence/ (nombre de jours travaillés x 1,4) .

Bien sûr, si vous avez travaillé moins de 12 mois, votre salaire sera divisé par le nombre de jours ouvrables (y compris les week-ends) pour calculer le salaire journalier de référence. Exemple :

Si vous avez travaillé pendant 6 mois pour un salaire mensuel de 1 200 euros, votre SJR sera égal à 1200 /nombre de jours qui composent ces 6 mois x 1,4 La rémunération incluse dans le calcul de la JRS

Toutes les rémunérations que vous avez reçues pendant votre contrat de travail ne doivent pas être prises en compte lorsque calculer le salaire annuel de référence et, par conséquent, les SJM qui en résultent.

Premièrement, la rémunération perçue au cours des douze derniers mois doit correspondre bien à cette période. Exemple pour la cotisation du 13e mois que vous avez reçue, seul le montant de vos 12 derniers mois sera pris en compte dans le calcul du taux de chômage calculé au prorata.

Rémunération prise en compte dans le calcul du salaire annuel de référence :

Salaire mensuel fixe

Salaire variable (commissions sur les ventes…)

Heures supplémentaires avec un maximum de 208 heures par mois

Le 13e mois de prime pro rata des 12 derniers mois travaillés

Bonus de gratification (bonus panier…)

Note : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et qu’en général toutes les rémunérations soumises aux cotisations ASSEDIC seront incluses dans le calcul du quotidien de référence salaire.

Rémunération exclue du calcul du salaire journalier de référence

Licenciement ou rupture du contrat de travail

Indemnité compensatoire pour congé payé lorsque l’employé n’a pas liquidé tous ses droits avant son départ

Prestations de congé de maladie versées par la Sécurité sociale

Prime de participation

L’ allocation de non-concurrence

Les notes de fraîcheur

En règle générale, toute rémunération que vous avez reçue qui n’est pas directement liée à l’exécution de votre travail sera exclue du calcul de vos SJM.

