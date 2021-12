Home » Actu Comment apprendre l’arabe pour débutant ? Actu Comment apprendre l’arabe pour débutant ?

Marhaban mes amis

J’espère que tu t’en sors bien.

Tu te souviens de tous ces sons que tu as entendus pour la première fois quand tu étais petit ? Les sons de tes parents quand ils ont prononcé ton nom pour que tu puisse marcher vers eux ? Peut-être que vous n’avez pas bien compris ce qu’ils disaient à l’époque parce que vous êtes né uniquement avec le sens de l’ouïe pour reconnaître les sons émis par les choses et les animaux autour de vous.

La capacité spéciale d’écoute se développe avec le développement de votre âge. En fait, l’écoute est la compétence qui vous permettra de mieux comprendre les discussions des personnes qui vous entourent et qui vous permet également de interagissez avec eux. Écouter signifie avoir la capacité de recevoir des informations provenant d’un (des) interlocuteur (s) et la capacité de comprendre ces informations, puis de répondre à votre (vos) interlocuteur (s) en utilisant d’autres informations.

En fait, écouter ne signifie pas être « silencieux » dans une position tranquille lorsque vous discutez avec quelqu’un parce que vous n’êtes peut-être pas intéressé par le sujet de discussion, que vous n’êtes pas occupé par un autre sujet ou que vous êtes sur « un autre cloud ». Bien entendu, tout cela exclut toute base pour une bonne écoute. Être à l’écoute signifie que toutes vos émotions sont entièrement dirigées vers les mots et les mots prononcés par votre interlocuteur (interlocuteur) et que des sentiments de joie, d’émerveillement ou de tristesse surgissent en vous lorsque vous écoutez votre interlocuteur (interlocuteur). Au cours des étapes avancées de la maîtrise de la capacité à bien entendre, d’autres compétences importantes se forment chez l’auditeur, telles que la capacité à résumer la discussion sous forme d’extraits de phases qui attirent l’attention et utilisent ces extraits dans d’autres contextes, ainsi que maîtriser la capacité de traduire simultanément dans d’autres langues

L’arabe fait partie des langues internationales. Il est parlé dans plus de vingt pays à travers le monde. Si vous voulez vraiment apprendre l’arabe, vous devez avoir une bonne capacité d’écoute. En effet, par la force, écouter régulièrement et continuellement des discussions, des dialogues, des émissions, des informations… etc., vous apprendrez les règles de grammaire, de conjugaison, de vocalisation correcte, de nouveaux mots et différentes nuances visibles dans la langue arabe.

Une écoute régulière et continue en arabe (émissions, journaux d’information, dessins animés, séries, films,…) améliorera votre compétences en écriture, en lecture et en prononciation. De cette façon, vous pourrez apprendre l’arabe plus rapidement que les méthodes scolaires traditionnelles.

Préparez-vous à mieux entendre !

Il existe plusieurs conseils importants pour une meilleure écoute qui vous permettront de mieux comprendre les discussions. Voici les conseils les plus importants :

1- Choisissez un bon endroit ! En fait, avant de commencer à écouter, vous devez vous asseoir dans un endroit calme et paisible, loin du bruit et du bruit. L’endroit doit également être bien rangé et propre. Ces qualités et caractéristiques du lieu devraient vous permettre de vous concentrer exclusivement sur l’écoute de la discussion.

2- Concentrez-vous sur votre interlocuteur ! Vous devez « dédier », de manière globale, les deux oreilles à votre interlocuteur (interlocuteur) ou aux enregistrements que vous écoutez. Vous devez également « purifier » complètement votre cerveau de n’importe quelle idée ou pensée. Si vous êtes aux premières étapes de l’apprentissage de l’arabe, essayez de vous débarrasser de toute peur qui pourrait vous envahir lorsque vous apprenez une nouvelle langue. Vous vous habituez également à ne pas vous ennuyer rapidement parce que vous ne pouvez pas comprendre la plupart des informations que vous entendez pour la première fois.

3- Essayez de comprendre ! Lorsque vous entendez pour la première fois, apprenez à vos oreilles les mots et les termes que vous connaissez déjà dans l’énorme tas de mots que vous entendez. En fait, cela peut vous aider à acquérir une première compréhension générale du sujet de conversation.

4- Écoutez la conversation plus d’une fois ! Écoutez la conversation à plusieurs reprises si vous écoutez des enregistrements. Toutefois, ce Une fois, essayez de saisir les mots que vous entendez pour la première fois, puis écrivez ces mots sur une feuille et, à la fin de la discussion, recherchez la signification de ces mots dans un dictionnaire. Cette méthode consolidera votre apprentissage de nouveaux mots dans la langue que vous souhaitez apprendre et améliorera votre compréhension de la langue dans les prochaines fois lorsque vous entendrez les mots que vous avez écrits.

5- Ne vous inquiétez pas pour la prononciation maintenant ! Lorsque vous commencez à apprendre l’arabe, vous pouvez être impressionné par l’éloquence de votre interlocuteur dans la façon dont elle est prononcée, ce qui peut perturber votre concentration sur le sens des mots et les règles grammaticales, qui sont les plus importantes dans la discussion. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre apprentissage, vous apprendrez à prononcer correctement en arabe. Alors ne vous impatiente pas et ne vous précipitez pas.

6- Il faut toujours ayez votre ordinateur portable avec vous ! À tout moment lorsque vous entendez la langue arabe (actualités, documentaires, radio), essayez d’écrire tous les mots qui vous sont communs et les nouveaux mots que vous entendrez en écoutant. Cela vous aidera à vous entraîner davantage à tout moment afin de ne pas oublier rapidement tout ce que vous avez appris.

1- Écoutez la radio . Grâce aux stations de radio, vous pouvez améliorer vos capacités d’écoute. Lorsque vous conduisez votre voiture sur le chemin du travail ou pendant les embouteillages. Vous pouvez également connecter l’application Android à Internet, car certaines chaînes de radio diffusent en direct.

2- Regardez des films documentaires . Il existe des chaînes spécialisées pour regarder des films documentaires en arabe sur divers sujets, tels que l’environnement, la politique, la culture, l’art, et vous pouvez regarder ces films documentaires en direct ou en les enregistrant sur votre PC ou votre smartphone.

3- Écoutez des livres audio enregistrés . En fait, les livres audio enregistrés (livres audio) sont très utiles. Vous pouvez écouter ces livres audio à tout moment et en tout lieu. Ils comprennent plusieurs catégories : histoires, romans, livres scientifiques et littéraires…

4- Accédez aux sites éducatifs. Vous pouvez profiter des différents sites éducatifs et pédagogiques intéressés par l’apprentissage de la langue arabe. Il peut s’agir de pistes audio enregistrées sous forme de discussion ou de dialogue entre individus ou entre groupes, sur divers sujets ou sous forme de chansons éducatives.

5- Recherchez un partenaire ! Il existe des sites spécialisés très utiles pour apprendre différentes langues. Ces sites rassemblent plusieurs personnes désirant apprendre des langues. Certaines personnes originaires de pays arabes cherchent à apprendre la belle langue française. Vous pouvez alors entrer en contact avec l’une de ces personnes. Vous l’aiderez à apprendre le français et elle vous aidera à apprendre ou à améliorer votre niveau d’arabe. Il s’agit d’une excellente méthode pour pratiquer la langue arabe de façon continue.

Renforcez votre mémoire linguistique en écoutant !

Écouter n’est pas qu’un cadeau ! En fait, savoir écouter est aussi un art de communication sociale entre les personnes, car l’écoute demande une concentration totale et complète lorsque votre interlocuteur parle et s’exprime. Cela nécessite également un effort mental pour assimiler toutes les nouvelles données reçues par le cerveau et répondre avec des données qui s’inscrivent dans le cadre de la discussion.

Savoir écouter dans une autre langue, autre que votre langue maternelle, vous aidera grandement à améliorer votre mémoire linguistique dans les deux langues (votre langue maternelle et la langue que vous apprenez). En fait, lorsque vous entendez un mot en arabe et que vous recherchez la signification de ce mot dans votre langue maternelle (le français), votre cerveau sera automatiquement invité à traduire les mots de l’arabe vers le français ou du français vers l’arabe chaque fois que vous écoutez. En conséquence, au fil du temps, vous serez impressionné par le nombre considérable de mots que vous pouvez mémoriser et comprendre parfaitement. Vous utiliserez donc facilement tous les mots que vous avez appris dans vos discussions quotidiennes.

Cependant, vous devez faire attention à être dans une phase d’apprentissage des langues au cours de laquelle vous devez être attentif (attentif) à penser, lorsque vous vous exprimez, à une seule langue qui devrait être l’arabe. Cela dit, vous devez arrêter de traduire chaque mot que vous aurez l’occasion de écoutez le français en arabe. Il suffit de se souvenir des mots arabes et de bien comprendre leur signification sans avoir à passer par la traduction au préalable, puis de vous exprimer en toute confiance.

Des exercices qui vous aideront à renforcer votre mémoire linguistique

1 — Si vous voulez apprendre de nouveaux mots arabes et mieux mémoriser leur signification, il suffit de suivre cette méthode. En fait, prenez une posthite et notez le mot que vous voulez apprendre à ce sujet. Réparez cette posthite dans la « chose » que vous voulez apprendre. Par exemple, si vous voulez apprendre le mot arabe ksِi, tapez simplement ce mot dans une posthite et fixez cette posthite sur votre chaise. Vous apprendrez ce mot et le mémoriserez facilement. De même, si vous voulez apprendre le mot arabe « garde-robe », qui signifie « garde-robe », écrivez ce mot arabe sur un postite que vous allez coller à votre garde-robe. Ce sera très facile à apprendre et à mémoriser des mots en arabe. Faites de même pour tous les mots arabes que vous souhaitez apprendre.

2 — Amusez-vous à jouer aux « mots croisés » en arabe car cela stimulera votre capacité à apprendre les mots arabes et à mémoriser la classification des lettres en mots arabes.

3 — Le mot perdu est également un jeu utile qui vous permettra de vous entraîner à apprendre de nouveaux mots avec leur signification et de mémoriser la classification des lettres dans le même mot.

4 — Prenez votre enregistreur audio (il peut s’agir de votre téléphone ou smartphone) et enregistrez tous les nouveaux mots que vous souhaitez apprendre. Enregistrez la prononciation de ces nouveaux mots de votre propre voix, puis enregistrez les mêmes mots prononcés par un locuteur natif d’un pays arabe (ou quelqu’un qui parle couramment l’arabe). Comparez les prononciation des mots avec la prononciation du locuteur arabe (natif). C’est avec cette méthode que vous apprendrez la prononciation correcte et correcte des mots arabes et maîtriserez mieux les mélodies des mots arabes. Cela vous permettra également d’apprendre ces nouveaux mots car avec la répétition, vous mémoriserez des mots en arabe.

C’est tout, j’espère que cet article vous a fourni des informations utiles sur la façon d’apprendre en écoutant. Je vous invite à laisser votre commentaire pour partager votre expérience sur le sujet de cet article.