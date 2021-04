Home » Famille C’est quoi travailler au pair ? Famille C’est quoi travailler au pair ?

Partez en voyage Au Pair est une excellente occasion de vous immerger et d’apprendre la langue d’un pays. De plus, il n’y a pas de pénurie d’offres au Canada ! Voici quelques informations qui vous aideront dans votre recherche et votre prise de décision.

Qu’ est-ce que le travail Au Pair ?

La personne au pair (fille ou garçon) est logée dans une famille pour s’occuper des enfants en échange d’ un logement, d’un logement et d’une manière générale contre rémunération .

Les périodes varient généralement de 3 mois à un an.

La fonction principale d’une Au Pair est de prendre soin des enfants de la famille. Mais d’autrestâches ménagères peuvent être ajoutées telles que le ménage, les achats, la supervision des devoirs, etc.

n’y a pas de loi réglementant la profession Il , donc tout est possible, c’est pourquoi il est essentiel de bien négocier tous les points importants avec la famille : nombre d’enfants, amplitude de travail par jour et semaine, description des tâches, etc.

Avantages

Facilité à trouver, même si cela peut parfois être long.

Permet de visiter ou de suivre des cours de langue (si vous négociez bien).

Immersion et progrès significatifs dans la langue si vous êtes au Canada anglophone (à moins qu’on ne vous demande de parler français seulement).

Découverte de la vie et de la culture du pays.

Expérience unique et enrichissante.

Les expériences sont multiples et bonnes en général. D’autre part,réfléchissez attentivementavant de décider et deconsulter des forums où d’autres personnes en parlent parce que le travail Au Pair est très spécial.

Vous vous engagez sur une certaine période et vous ne pouvez pas jeter votre tablier du jour le lendemain. Vous vivez en immersion dans une famille pour laquelle vous travaillez et prenez des tâches qui ne sont pas toujours passionnantes (tâches ménagères).

Évidemment, c’est un travail qui exige que voussoyez responsable etaimant pour prendre soin des enfants . Une ou plusieurs expériences antérieures dans le cadre des plus petites sont largement recommandées.

Assurez-vous de vous sentir capable et posez-vous les bonnes questions avant de vous engager.

Au Pair au Canada, un emploi assuré

C’ est une profession qui ne connaît pas la crise et pour laquelleil y a une demande . Vous aurez plus ou moins de choix en fonction de vos compétences et de votre expérience.

Premièrement, leCanada ne dispose pas de crèches, de « nourrices » et de garderies. C’ est donc un secteur qui embauche beaucoup en général.

D’ autre part, leCanada est bilingue . Pour travailler dans l’administration, vous devez savoir parler les deux langues, ce qui explique pourquoi de nombreux parents anglophones poussent leurs enfants à apprendre le français. Cela explique aussi le fait que les nourrices françaises réussissent.

Enfin, on peut dire que le français ont généralement la cote parmi les familles anglophones.

Quel statut/visa ?

Permis de travail pour aidant familial résidant

Le Canada n’ a pas de programme réglementé Au Pair. Cependant, il offre unpermis de travail, l’aidant familial résidant (ou aidant familial résidant), spécialement conçu pour les personnes qualifiées qui peuvent « fournir des soins à domicile à des enfants, des aînés ou des enfants à la maison » personnes handicapées », c’est-à-dire, entre autres, les personnes qui souhaitent aller au pair. Mais ce visa a quelques conditions :

Être entre 18 et 30 ans

Connaître l’anglais

Obtention d’un permis de travail avant l’arrivée au Canada

Avoir une année d’expérience professionnelle ou six mois de formation

Impossibilité de tenir un poste dans une autre zone pendant votre séjour

Obligation de trouver un poste avant de demander un permis de travail

Attention, c’est un professionnel visa et vous serez payé en fonction des seuils provinciaux (et pas seulement de l’argent de poche). Il est donc plus rare de trouver un emploi via cette licence. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’Ambassade du Canada.

En PVT

Cependant, si vous partez via le programme Vacances Travail (PVT), n’oubliez pas de vérifier le « travail lié à l’enfant » dans le formulaire de demande. En effet, si vous voulez travailler dans le domaine des enfants, un examen médical sera exigé par le Service des visas et de l’immigration.

Trouver un séjour Au Pair

Où regarder ?

De nombreux sites référence annonces de familles à la recherche de Au Pair et vice versa :

Monde Au Pair

Grande Au Pair

Nouvelle Au Pair

Au Pair Canada

Site Web Au Pair

CanadianNanny

Certaines sont payées pour avoir accès aux familles (indispensable). Vous devrez également remplir votre profil.

Le plus commun

questions

Avez-vous déjà gardé des enfants ?

Avez-vous un permis de conduire ?

Quelle (s) langue (s) parlez-vous (s) ? Quel âge avez-vous ?

Est-ce que tu fumes ?

Il vous est également demandé de remplir une lettre d’accompagnement où vous devez expliquer pourquoi vous voulez faire ce travail, pourquoi les enfants, etc.

Vous devrez toujours répondre à ces questions afin que la famille puisse avoir une idée claire de qui vous êtes. Vos réponses détermineront votre futur emploi. Même si cela semble évident, sachez que fumer, ne pas avoir de licence ou parler français vous pénalisera.

Écrivez une lettre de motivation sincère, ni trop courte ni trop longue. Envisagez d’ajouter une photo.

Vérifiez les points suivants lorsque vous regardez l’annonce et discutez avec la famille pour vous assurer que tout est clair.

Lieu du logement

A priori, vous n’aurez pas de voiture pour vos voyages personnels. Cependant, regardez bien où le vie familiale et si c’est un domaine qui vous intéresse. Vérifiez également s’il y a des transports accessibles à proximité, afin de ne pas rester enfermé une année entière au milieu de nulle part.

Âge des enfants

Gains

Nombre d’heures travaillées par jour et par semaine

En règle générale, une personne au pair n’est pas censée travailler plus de 25 à 35 heures de travail par semaine pour la famille.

Autres tâches demandées

Véhicule disponible ou non

Chambre indépendante ou partagée

Temps libre/Congé

Normalement, la personne doit avoir au moins 2 jours de congé par semaine

Comme nous le répétons, iln’y a pas de loi réglementant la profession . C’est pourquoi il est essentiel de bien négocier tous ces points avec la famille et si possible de les avoir par écrit, comme une sorte de contrat.

