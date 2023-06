Actu : zoom sur Stéphane Hayot, le directeur du groupe GBH

Si le nom de Bernard Hayot ne vous est pas inconnu, c'est normal : il s'agit de l'ancien directeur du groupe GBH (Groupe Bernard Hayot) qui est très connu dans l'outre-mer français. Toutefois, dans cet article, nous allons nous concentrer sur son fils Stéphane Hayot. C'est parti !

Un parcours professionnel riche et varié

Stéphane Hayot est né en 1968 en Martinique. Après des études à l’Institut supérieur de gestion de Paris, il commence sa carrière en 1995 à la Réunion, où il s'occupe de l'importation et de la distribution de produits de marque et anime un réseau de boutiques Yves Rocher. Il rejoint ensuite le groupe Promodès en 1997 pour se former aux métiers de la grande distribution. En 1998, il revient au sein du groupe familial en tant que directeur du pôle distribution alimentaire (hypermarchés Carrefour).

C'est depuis 2003 suite à un parcours professionnel très varié qu'il est le directeur général de GBH. Il faut savoir qu'il est désormais à la fois en charge du pôle grande distribution, mais aussi du pôle activités industrielles. Disons-le sans détour : Stéphane Hayot est un homme occupé !

Un engagement fort pour le développement local

Stéphane Hayot est également impliqué dans le soutien à la production locale dans les régions où le groupe GBH est implanté. Pour cela, il met en place des partenariats avec les filières d’élevage et de production, valorise le savoir-faire des producteurs locaux, favorise l’attachement des consommateurs aux produits de proximité… Rappelons au passage qu'il est aussi le directeur de la Fondation partenariale UAG-GBH qui œuvre pour le rapprochement du monde de l’université et de celui de l’entreprise.

Cela permet alors de professionnaliser les formations des étudiants et favoriser leur employabilité au final. Ainsi, pour résumer, on peut dire que Stéphane Hayot est un acteur majeur de la grande distribution et des activités industrielles dans l'outre-mer, ce qui en fait quelqu'un d'inspirant.