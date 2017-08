À quoi sert un acte de naissance et comment s’en procurer ?

Dans une société, chaque individu est répertorié dans des registres précis qui permettent de l’identifier et de le retrouver potentiellement dans des cas précis. De même, si vous vivez dans un pays donné, et que vous en êtes le ressortissant, vous bénéficiez de nombreux privilèges dont vous ne jouissez pleinement que lorsque vous faites la preuve de votre nationalité. Au nombre des documents officiels qui font état de votre identité et de votre nationalité figure l’acte de naissance. Mais à quoi sert exactement ce document et où se le procurer ?

L’acte de naissance : l’acte d’État Civil par excellence

L’acte de naissance est un acte administratif qui permet de justifier de votre naissance dans un pays donné, à une date donnée et de personnes identifiées. Il s’agit donc d’un document qui permet de vous identifier, mais aussi d’établir votre filiation par la même occasion.

Les différentes informations que porte un acte de naissance sont relatives à votre nom et prénom, à votre date et lieu de naissance, aux noms et prénoms de vos parents. Il existe des mentions marginales qui ne sont pas systématiques, comme ici.

En tant qu’acte juridique, l’acte de naissance est délivré et signé par un officier d’État Civil. Cette signature le rend authentique et opposable partout où vous passez. Il existe plusieurs extraits d’acte de naissance et vous pouvez en faire la demande à tout moment auprès des autorités administratives compétentes.

Où faire la demande d’acte de naissance ?

Pour faire la demande d’acte de naissance, il faut remplir certains critères. Les conditions dépendent du type d’extrait que vous voulez demander. Les 3 extraits possibles sont :

La copie intégrale d’acte de naissance,

L’extrait sans filiation

L’extrait avec filiation.

La demande se fait auprès de la mairie du lieu de naissance de la personne dont vous voulez obtenir l’acte de naissance.

Afin de vous faciliter la tâche, il est possible aujourd’hui de faire la demande en ligne et de vous faire délivrer l’acte en ligne, par correspondance, ou sur place.

Dans tous les cas, en visitant ce site, vous avez toutes les informations pour faire la demande de votre acte de naissance, de celui de vos parents, de votre conjoint ou de vos enfants.

Grâce à la dématérialisation du service public, vous pouvez faire la demande à tout moment et obtenir l’acte dans d’excellents délais.