Okres poza sezonem jest czasem, kiedy na rynek wypływają nowe marki oraz produkty. Ten rok nie był wyjątkiem – na rynek weszło mnóstwo naprawdę obiecujących marek, takich jak: Carbon Paintball albo Push Paintball. Te marki zrobiły znakomite wejście parę miesięcy temu na Florydzie podczas NXL World Cup, pozostawiając obecne i wchodzące na rynek marki w swoim cieniu. Jedna z nich była obecna na World Cup, ale pozostawała głęboko w cieniu. Aż do teraz.

W rzeczywistości, Swift Paintball był na World Cup, ale pokazywał jedynie oryginalny prototyp swojej bluzy na stanowisku, które w rzeczywistości znajdowało się w rogu stanowiska Sup’air Ball. Od tamtej pory byli oni totalnie niedostępni. Ich Facebook (Swift Paintball) i Instagram (@swiftpaintball) były nieaktualne, a strony puste. Tak było aż do 31 stycznia. Kanadyjska marka pojawiła się w powiadomieniach sporej ilości graczy, wrzucając tego wieczoru post na Instagramie. Zdjęcie instagramowe w stylu selfie przedstawia stylową i minimalistyczną jersey, przypominającą atletyczne i dopasowane koszulki piłkarskie. Cena detaliczna koszulki nie została jeszcze podana, ale marka ogłosiła na swoim Instagram Bio, że ich strona (www.swiftpb.com) zostanie niedługo udostępniona publicznie. Swift jednocześnie opublikowało na Facebooku video, które wygenerowało duży ruch oraz przyciągnęło uwagę na ich fanpage. W rzeczywistości, marka współpracowała z modną firmą produkującą filmiki – PineappleProds, którą wyprodukowała dla nich reklamę, nawiązującą do reklam mody z wyższej półki, nazywając ją “Scott Graham for Swift Paintball”. Wizualnie skupia się ona na młodym sportowcu, jego flow, ruchach oraz bluzie, którą nosi. Praktycznie natychmiast, reklama Swifta przyciągnęła uwagę społeczności, generując 6000 odsłon w 24 godziny. To coś, czego nie widzieliśmy dawno, dawno temu, jeśli chodzi o post nowopowstałej marki paintballowej w mediach społecznościowych. Do dnia dzisiejszego wideo osiągnęło 12,000 odsłon. Skontaktowaliśmy się z zespołem Swifta, ale nie chcieli oni wyjawiać jeszcze zbyt wielu informacji publicznie. Wspomnieli po prostu, że od poprzedniego roku pracują nad całą kolekcją , która zawiera spersonalizowane / w pół spersonalizowane jersey, a także spodnie czy plecaki i wiele innych – i wszystko jest prawie gotowe do wprowadzenia na rynek.

Filmik Swift mówi, że spersonalizowane / w pół spersonalizowane jersey powinny być dostępne od 1-go lutego 2017 r., podczas gdy reszta serii będzie wypuszczona 15-go lutego. Jednakże, ich strona (www.swiftpb.com) informuje, że data wypuszczenia została przesunięta na 10-go lutego 2017. Zespół Swifta poinformował nas, że mieli kilka technicznych problemów z niektórymi funkcjami na ich stronie, ale warto czekać.

www.swiftpb.com będzie dostępne publicznie za 3 dni, ale gracze będą mogli zamawiać tylko spersonalizowane / w pół spersonalizowane jersey oraz tekstylia. Reszta kolekcji będzie dostępna w ciągu następnych tygodni, a nie jak dotąd planowano – 15 lutego. Odnośnie opóźnienia Swift powiedział nam, że ‘”wolimy opóźnić możliwość zamówienia, aby upewnić się, że każdy produkt i usługi, jakie wypuścimy będą na poziomie na jakim chcemy albo jeszcze lepszym’’.

Swift jest marką, którą zdecydowanie musimy śledzić, kiedy nadejdzie start sezonu 2017. Nasz zespół zorganizwoał wywiad z ekipą Swifta, który odbędzie się pod koniec lutego i miejmy nadzieję, że zobaczymy wtedy całą ich kolekcję oraz posłuchamy wszystkich szczegółów na temat tej obiecującej marki.