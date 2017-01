LE TOURNOI DE PARIS

par Walter Stefano

Dimanche 18 décembre a eu lieu le premier tournoi qualificatif pour les U16.

Un entraînement commun la veille avec quelques entraîneurs fédéraux qui sont venus partager leur expérience en proposant des ateliers physiques et techniques en mélangeant les effectifs. Échauffement intense de Floran Kunn, coach du Pac de Sucy en Brie, puis atelier voile et snake avec Floran et Thierry Bazerque, le célèbre coach des Druids . Hors terrain, atelier ludique et physique encadré par un des futurs coachs du Raincy Paintball Club, Eric Gavard. Bonne ambiance sur le terrain de Saulx les Chartreux.Un peu de jeu pour finir sous le regard des Weapon’s Saint Dizier qui sont venus prendre la température, mais on se préserve un peu, les choses sérieuses seront pour le lendemain.

Un dimanche dans la brume.



PBS91 reçoit ce premier tournoi U16 de la saison. Ces tournois qualificatifs ont été mis au point par la commission formation. Walter Stefano et Christophe Pausé ont proposé à la FFP que ces tournois permettent aux équipes U16 isolées ou sans ligue de pouvoir se qualifier pour le CDF 2017 ; seules les ligues IDF et Midi-Pyrénées existent pour l’instant et il aurai été dommage que les autres clubs soit exclus d’une possibilité de qualification pour le CDF . Validé par notre DTN, Loic Voulot, une série de tournois qualificatifs auront lieu cette saison, Paris, Normandie, Gravelines, Bragard (Saint Dizier) et Tarbes.

C’est sous la brume francilienne que le jour se lève tout doucement, comme un opéra qui s’anime, Laurent Capron, Walter Stefano et Christophe Pausé sont déjà là pour l’installation, il va falloir du café, beaucoup de café. Pour le Tournoi de Paris, PBS et le RNPPC ont fait venir leurs U19 pour arbitrer toute la journée sous le contrôle de Tyler des Carnages. Les banderoles des sponsors sur les côtés du terrain comme sur un terrain de football de ligue. Drom, Paintball Garage et Acting Paintball. Un stand de Big G est là aussi alors que la brume prend ses aises sur le sol de Saulx les Chartreux. Deux poules des 4 équipes vont s’affronter en format long en deux points gagnants.

Dans la poule A les Lionceaux vont dominer à la surprise générale devant des équipes d’expérience comme le PAC et PBS . Un jeu rapide et incisif pour les petits gars de Tilières sur Avre bien encadré par Fred. Dans la poule B, le RNPPC se loupe complètement malgré les charges de Lenka Bazerque et la combativité de Baptiste, rien y fait. Thierry aura beau multiplier les changements, cette nouvelle équipe du RNPPC n’est pas encore mure, malgré un match très engagé contre les redoutables Weapon’s de Saint Dizier. C’est les lionceaux 2 qui prennent la première place et montre le gros travail qu’ils ont fait depuis un an. Les 2 premiers de chaque poule iront en demi-finale élite et les suivants en demi finale espoir. Le PAC emporte la finale espoir. Gauthier continue à pousser son équipe pour aller chercher la finale élite pendant que les lionceaux vont réussir à gagner une difficile demi finale devant le PAC . Les jeunes arbitres commencent à craquer sur la durée de la journée, il fait froid.

Maïwenn (RNPPC) : « J’ai passé une excellente journée en tant qu’arbitre, ce n’est pas facile, surtout quand il fait froid et que le turf est trempé en fin de journée. Mais c’est pourtant très intéressant, ça nous fait voir le Paintball d’une manière différente et on comprend les erreurs que nous même avons pu faire sur le terrain. En tout cas être arbitre c’est quand même du boulot et demande beaucoup d’attention et de réactivité. Du plaisir !

La grande finale va opposer deux style très différents, les Lionceaux de Tillières sur Avre, agressif et rentre dedans face au patient joueur de Saint Dizier. Cette finale est en 3 points gagnants. Les premiers points sont très serrés et ce gagnent sur un détail à chaque fois, 2 à 2 . Vous vouliez une belle finale, elle à bien lieu. Tout va ce jouer sur cette balle de match . Suite à un dernier point enflammé c’est les gars de Saint Dizier qui remportent le Tournoi de Paris et leur ticket pour le CDF 2017 . Hugo Verhaeghe, le petit prodige du Pac élu meilleur joueur.

Paroles des champions :

Massyle (Tillières sur Avre) :

Ce tournoi de Paintball était une découverte, j’ai découvert le paintball sportif par l’intermédiaire d’un animateur de colonies de vacances. C’est donc depuis trois mois que je pratique le paintball sportif ! J’ai très apprécié ce tournoi car l’ambiance était très agréable et conviviale notamment par son esprit d’équipe ! La finale que j’ai pu disputer contre l’équipe des “Weapons” était très mouvementée et très excitante.

Florian Grieux (Saint Dizier): “Quand nous sommes arrivés à Paris, la veille et que j’ai vu les équipes adverses s’entraîner, j’ai senti monter le stress. Le lendemain, dès le 1er match joué, comme nous l’avons gagné, notre équipe à prit confiance en elle et au fur et à mesure des matchs notre équipe s’est révélée. Ce que j’ai apprécié et que notre coach nous soutenait et nous encourageait mais sans nous mettre la pression et sans nous hurler dessus.”

Gautier Devillers (coach Saint Dizier): “Je suis fier de voir que les U16 se développe aussi bien, j’ai toujours cru en tout ses jeunes et je remercie toutes les personnes qui se mobilisent, parents, moniteur, fédération pour faire avancer le nouveau monde du paintball.

Ce premier tournoi sur Paris qui leur a été consacré à été très bien, niveau de l’organisation de déroulement des matchs jusqu’à la remise des trophées.

Je regrette juste un peu se manque de cohésion entre les moniteurs et les jeunes. Mais c’est le début et j’encourage tout le monde à continuer dans ce sens.

Le projet U16 initié par l’ancienne équipe dirigeante de la FFP et encouragée par la nouvelle équipe… Loic Voulot en encadrant les formations d’entraîneurs fédéraux offrent au club de pouvoir être crédible avec ce jeune public. N’hésitez pas, prenez l’option U16 .

Le mot du président de la FFP, Laurent Capron. ” Après une année d’expérimentation, les premières ligues régionales U16 sont nées en Ile de France et Midi-Pyrénées, de nombreuses équipes régionales existent mais pas assez nombreuses pour faire une ligue….La proposition de Walter et Christophe de lancer des tournois qualificatifs a été véritablement une bonne idée pour donner ses lettres de noblesses au CDF format U16 qui n’est plus un open mais le résultat d’une saison de compétition. Rendez vous chez PB94 premier weekend de juin pour voir les pépites du paintball s’affronter sur un des deux terrains principaux”

Le mot de l’organisation : C’était le premier tournoi d’une belle série pour les U16, nous avons manqué de bénévole mais nous allons corriger ça pour la manche suivante.

Rendez-vous en Normandie sur les terres des Lionceaux pour le Tournoi de Normandie le dimanche 26 février. On vous réserve de belles choses.