Jacob Edwards est l’un des meilleurs joueurs pros chez Tampa Bay Damage et cette année il viendra jouer en Europe sur le circuit du Millennium Series. Quelle surprise d’entendre cette nouvelle, nous avons pensé qu’il jouerait dans une équipe CPL, et bien non, il jouera simplement dans une équipe toulousaine qui fait parler beaucoup d’elle chaque année.



Photo par George Fava

L’équipe de Phoenix Toulouse qui devait jouer en Division 1, c’est vu propulser en SPL et quoi de mieux que d’intégrer un second américain tel que Jacob Edwards qui a de l’expérience en Division Pro. Jacob Edwards compte bien venir en Europe pour gagner comme il nous l’a confié:

“Je suis excité d’annoncer que je vais jouer avec Phoenix Toulouse . Nous voulons tous arriver sur la plus haute marche du podium et ce à chaque événement, on va travailler dur pour y arriver.”

Donc Phœnix Toulouse va pouvoir commencer la saison du Millennium Series avec un bon roster SPL composé de 2 Américains et de 8 Français.

Roster SPL Phoenix Toulouse

Thomas Lievin (Coach)

David Bourasseau (Capitaine)

Bear Dedigio

Brice Dauriac

Bruno Morant

Charley Castel

Clement Ibos

Jacob Edwards

Laurent Pujol

Robin Rauhut

Yanael Remy