CDF 2016 – Report

Text par Flo Mingant

Photo par Cecile

Le 10 au 12 Juin, a eu lieu le CDF sur le site de Paintball94 à Sucy en Brie.

Plus de 90 équipes se sont retrouvées dans un seul but, être sacrées meilleures de leurs catégories.

Les divisions étaient composées de la façon suivante :

CFE (Championnat de France Elite) qui regroupe deux divisions (Challenger et Pro), les 16 meilleurs équipes françaises en jeu long au format M500.

Le Semi 5 long qui regroupait cette année, 16 équipes

Le Semi 5 avec 21 équipes

Le Semi 3 avec 21 équipes

L'Open des U16 avec 18 équipes

Le vendredi 10 : le tournois ouvre ses portes à partir de 6h30 aux équipes pour qu’elles puissent valider le côté administratif et récupérer leurs bracelets du tournois qui sera leur sésame pour accéder à la zone pour les joueurs et aux pits, pendant ce temps tout le STAFF peaufine la mise en place de l’évent.

8h00, début des matchs pour les formats Semi 3 et 5 qui se déroulent durant la journée sans accro. Il y a même eu à un certains moments de l’avance sur chaque terrain entre 30 min à 1h.

Les matchs sont fair-play et l’ensemble des équipes semblent passer dans la bonne humeur la première journée du tournoi.

Le samedi 11 : Début du semi 5 long et de la journée de tournoi de la poule challenger du CFE.

Les choses sérieuses commencent avec des matchs plus rapides et plus accrochés. Outrage s’impose en CFE dans la division Challenger, l’équipe n’avait rien à gagner pour cette dernière étape et elle sera toujours en challenger lors de la première manche de l’année prochaine. Les déçus de cette divisions sont les PAC et les Outlaw qui se voient relégués dans leur ligue régionale.

Le dimanche 12 : Les finales

Cette journée pleine de tensions se retrouve sous un temps pluvieux mais sans grande importance pour la qualité du jeu de toutes les divisions. Le terrain est devenu plus glissant avec cette humidité et a permis de plus longs slides et mouvements impressionnants. L’attraction de la journée était sans aucun doute une finale très attendu TONTON vs CARNAGE pour le titre, mais c’était sans compter sur la venue de Section Paradise qui s’est imposé 5-1 face au CARNAGE pour s’incliner avec brio contre TONTON 3-5 en finale. Cette année, TONTON conserve leur titre. L’intérêt s’est porté sur le semi 5 long pour connaitre les nouveaux promus au CFE et qui remplacera les PAC et les Helly’s. Donc, se fut les CARNAGE 2 qui finirent champion de France et se sont imposés devant les FAMILY qui eux aussi sont promus dans une finale très serrée avec un score de 4-3.

Voici le classement de chaque division :

CFE :

TONTON (Champion de France) CARNAGE GK

Le Semi 5 long :

CARNAGE 2 (Champion de France) FAMILY TOXIC

Le Semi 5 :

POKEUR TEAM (Champion de France) SCARFACE PIRATES

Le Semi 3 :

BOULE DE FEU (Champion de France) DISSIDENTS SCALP

OPEN U16 :

PAC1 PBS1 RNPPC1

Cet événement est une belle vitrine du paintball français et le travail de la FFP pour le réaliser a été mené avec professionnalisme.

